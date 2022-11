21-letnik s prijateljema končal v potoku, vozilo obrnilo na streho

V petek okoli 19.30 so bili pri PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Zalogu v občini Straža. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je 21-letni voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo mostu in zapeljal v potok, kjer je vozilo obstalo na strehi. Poškodbo ograje je opazil 20-letnik, ki je pripeljal mimo, vozniku in potnikoma, starima 20 in 16 let, pa je pomagal iz vozila.

V nesreči ni bil nihče poškodovan, okoliščine pa policisti še preverjajo.