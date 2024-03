21-letni Srb ropal bencinske servise po Sloveniji, uporabil nož in imitacijo pištole

Mariborski policisti so identificirali osumljenca več ropov, ki so se zvrstili med novembrom 2023 in februarjem. Najmanj petih kaznivih dejanj je osumljen 21-letni državljan Srbije, ki je neprijavljen prebival na območju Maribora. Dežurni preiskovalni sodnik je zoper osumljenca odredil pripor, so danes sporočili z Policijske uprave Maribor.

Uporabil nož in imitacijo pištole

Osumljenec je ropal bencinske servise, pri čemer je uporabil nož in imitacijo pištole. Policisti so v okviru intenzivne kriminalistične preiskave prav tako identificirali sostorilca, in sicer 21-letnega državljana Slovenije iz okolice Maribora, ki je sodeloval pri enem od ropov konec lanskega leta.

Za kaznivo dejanje ropa, ki ga storita dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi ropale, je predpisana zaporna kazen od treh do petnajstih let, za temeljno obliko kaznivega dejanja pa zaporna kazen od enega do desetih let.

Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru so policisti pri osumljencih opravili hišno preiskavo in pri tem zasegli oblačila ter druge predmete, za katere sumijo, da sta jih uporabljala pri izvrševanju navedenih kaznivih dejanj. 21-letnega državljana Srbije, ki so ga za podobno kaznivo dejanje že obravnavali v tujini, so policisti v sredo s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil pripor.