18-letnik in 25-letnica na Brniku vlomila v avtomobil, a tega nista pričakovala

Kranjski policisti so bili v torek okoli 16.30 obveščeni o vlomu v parkiran osebni avtomobil na gozdni poti na območju Brnika. Policisti so razpolagali s podatkom, da so se storilci po izvršenem kaznivem dejanju s kraja odpeljali, zato je bilo na kraj takoj poslanih več policijskih patrulj.

Z intenzivnim pregledom okolice sta bila v zelo kratkem času izsledena in prijeta 18-letni moški in 25-letna ženska. Za čas zbiranja obvestil jima je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Avtomobil, ki sta ga uporabljala, so policisti zasegli in na podlagi pobude okrožnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Kranju in pridobljene odredbe preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Kranju, v nadaljevanju opravili preiskavo avtomobila, v katerem je bilo najdenih in zaseženih več predmetov, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Oškodovanka ju je zalotila

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da sta na avtomobilu nasilno odprla vrata, pregledala notranjost, vendar si nista ničesar prilastila, saj jih je oškodovanka s prihodom nazaj do avtomobila zalotila in sta s kraja pobegnila. Policisti so med pregledom okolice tudi ugotovili, da je bilo vlomljeno v še en parkiran avtomobil v bližini, v katerega sta prav tako nasilno vstopila skozi vrata, notranjost pregledala, vendar si nista ničesar prilastila.

Zoper obe osumljeni osebi bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj velike tatvine. Predvidena kazen za tako kaznivo dejanje je zapor do petih let.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, ki bi jih storila osumljena, ali morebitnih dodatnih oškodovancih. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.