14-letnik padel s kolesom, z njim je hudo

S policijske uprave Koper so sporočili, da je včeraj zvečer okoli 20.30 v Postojni 14-letnik izgubil oblast nad kolesom in padel. Odpeljali so ga v SB Izola, po prvih podatkih ima hujše poškodbe.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 74 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 192 klicev. Obravnavali so 25 prometnih nesreč z materialno škodo, eno s hujšimi poškodbami in eno z lažjimi, zasegli so vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali vlom in šest tatvin, zaradi kršitev javnega reda so intervenirali v štirih primerih. Na območju PU Koper so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 33 nezakonitih prehodov državne meje.