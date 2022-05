Prav neverjetno je opazovati, kako so v Združenih državah Amerike vsakič, ko se zgodi kakšen množični poboj nedolžnih ljudi, zgroženi, jezni, žalostni in odločeni, da bodo zdaj pa res ukrepali in onemogočili ljudem bolj ali manj neoviran dostop do strelnega orožja. ZDA so absolutne zmagovalke najrazličnejših statistik, povezanih s streljanjem. Čeprav so posamezne zvezne države in tudi na zvezni ravni sprejeli določene zakonske omejitve, tako da Američani pušk in pištol ne morejo več kupovati, kot so jih včasih, ko so stopili do prve trgovine z orožjem ali bližnjega supermarketa in si priskr...