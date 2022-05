Prav zanimivo je bilo te dni spremljati poročila. Še posebno dramatično so nekateri poskušali prikazati, kakšna katastrofa se bo zgodila, ker bo nova vlada imela tri ali štiri ministrstva več, kot jih je imela dosedanja. Na družabnih omrežjih je nad tem v svojem slogu z močnim ciničnim prizvokom poskušal nekaj duhovičiti tudi dosedanji predsednik vlade. Ob tem niso pozabili še dodati, češ več ministrstev pomeni tudi več javnega denarja in podobno. Najbrž je to tudi res, a je ost kritike, tako kot se to v Sloveniji tako rado zgodi, spet zgrešila cilj. Država najbrž ne bo propadla zaradi nekaj ...