Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Talci interesov

Odkar sem na lastni koži občutila uničujočo moč vode, ko so v letu 2010 stoletne poplave zalile tudi moj dom, se bojim vsake napovedi obilnejšega deževja, sploh zadnja leta, ko je narava v svoji razdiralni moči vse bolj silovita in nepredvidljiva. Občutek nemoči je, ko vdira voda, neskončen; le čakaš lahko, kdaj bo odtekla, in upaš, da bo razdejanje čim manjše. Ob tem se vedno postavi vprašanje, ali bi lahko katastrofo preprečili ali vsaj ublažili. To se sprašujejo tudi v Ločah, vasici tam doli na pozabljenem jugu, še južneje od Brežic, ki jih poplavi vsako obilnejše deževje.

Rešitev strokovnjaki vidijo v nasipu, katerega oblastniki obljubljajo že desetletja, o njem pa se odločneje govori vse od načrtovanja hidroelektrarne Mokrice, zadnje v verigi petih spodnjesavskih hidroelektrarn. Ta bi morala biti končala že pred petimi leti, a je še vedno predmet merjenja moči različnih lobijev, politike in sodišč. Prav z gradnjo te elektrarne bi uredili tudi nasipe okoli Loč in jih obvarovali pred poplavami.

Slediti torej težnjam po obnovljivih virih energije ali opozorilom Društva za proučevanje rib Slovenije, katerega poslanstvo je varstvo rib in njihovih habitatov? Slednje se je leta 2018 prvič vmešalo v pridobivanje soglasij za gradnjo. Po letih birokratskih zapletov, številnih sprejetih odločitvah, novih pritožbah na sodišča ter mnogih upravnih postopkih je prejšnja vlada odločila, da pri projektu javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave. in tako dala dovoljenje za začetek gradnje. A upravno sodišče je znova pritrdilo naravovarstvenikom in žogico podalo zdajšnji vladi.

Ni torej čudno, da so krajani Loč, pa tudi prebivalci vasi višje po Savi, ki bodo z urejanjem struge Save manj poplavno ogroženi, jezni in žalostni hkrati. So žrtve nekih interesov, pri zagovarjanju katerih se vsi sklicujejo na zakonitost in strokovnost, ljudje pa so njihovi ujetniki. Ki lahko le upajo, da ne bo preteklo preveč Save, da bodo dobili potrebno varnost.

Pa kako enostavno bi bilo lahko.