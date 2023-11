Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Saj gre le za halucinacije

Ko sem ob začetku delovanja aktualne vlade na tem mestu zapisala kakšno kritično na račun predsednika vlade in ministrov, sem to počela s tresočo se roko. Odnos večine državljanov in medijev Golobovi ekipi je bil, kljub več očitnim zdrsom, neverjetno in prizanesljiv in naklonjen. Naj spomnim le na Golobovo zatrjevanje ob nastopu mandata, da nujno potrebuje več ministrstev, češ da bo tako vlada bolj učinkovita, operativna in odzivna.

Opozorila drugače mislečih, Golob jih imenuje sovražniki, niso zalegla. Dokler ni sam prišel do spoznanja, da je tako veliko število ministrstev cokla učinkovitega delovanja. A kaj ko bi se z njihovim krčenjem zameril koalicijskim partnerjem. In število ostaja coklasto, da nam lahko še naprej vladajo tudi tisti, ki smo jih volivci poslali na smetišče zgodovine.

Leto in pol vladanja Svobode je tudi naše gospodarstvo spravilo na kolena. Vedno nove davčne obremenitve, in to v času, ko se tudi evropsko gospodarstvo ohlaja, mi pred oči vedno znova prikličejo molzno kravo: tisto, ki je niso hranili, le molzli so jo toliko časa, da je na koncu, uboga reva, poginila. Očitno se zdajšnja oblast ne zaveda, da je prav zdravo gospodarstvo tisto, ki bo omogočilo blaginjo in socialno državo.

Od tako optimističnih napovedi in obljub, da bo leto 2023 leto reform, ni ostalo nič, katastrofalna vodna ujma pa je priročen izgovor za stagnacijo. Ampak »vlada dela dobro, koalicija pa je trdna«, nam vedno znova po papagajevsko zatrjuje vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, ki med drugim pozdravlja tudi sprejetje »zakona o štemplanju«, ki so ga menda sprejeli v zadovoljstvo delavcev. Doslej še nisem srečala niti enega, ki bi tak zakon podpiral, štempljanje za vsako kavo, čik ali lulanje je namreč daleč od spodbudnega delovnega okolja, zdravega razuma in svobode.

In vse bolj je jasno tudi, da celo v Svobodi vlada železna disciplina. Vsak, ki si drzne razmišljati s svojo glavo, mora oditi. Zdi se mi, da je na vrsti minister Han, ki je med drugim kritičen tudi do štempljanja. No, če ne bo prej odletel Golob. Ah, pa saj morda le haluciniram kot nekdanja ministrica Bobnarjeva.