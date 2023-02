Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Dvojna merila

Misel, da je zakon črno-bel, da je torej nekaj prav ali narobe in da je to v členih tudi nedvoumno zapisano, je očitno napačno in naivno pričakovanje. Novela zakona o RTV Slovenija je jasen primer, da se lahko na enem zakonu še kako lomijo kopja.

Trojni referendum je bil bolj referendum proti prejšnji vladi kot pa odločanje o vsebini.

Ne le, da je zakon razklal ustavne sodnike, njihova odločitev o zadržanju nekaj členov je znova razdelila tudi javnost. Mnenja dežujejo iz obeh strani in ob različnih tolmačenjih tistih nekaj členov, o katerih si še sodniki našega najvišjega sodišča niso enotni, se postavlja vprašanje, ali smo bili volivci res poklicani soditi o takšnem zakonu. Ja, ljudstvo že odloči, predvsem s čustvi, sploh po dveh neznosnih letih, ki so ju zaznamovali pandemija, ukrepi in sankcije.

Trojni referendum je bil bolj referendum proti prejšnji vladi kot pa odločanje o vsebini. To si upam trditi vsaj za zakon, s katerim je zdajšnja vlada povečala ministrstva na rekordno število, s tem pa tudi birokracijo in prinesla delovna mesta celo za kadre, ki so jim volivci jasno pokazali pot na smetišče politične zgodovine.

Ampak ljudstvo je odločilo, tudi o zakonu o RTV, zato tudi ob nedavni odločitvi ustavnih sodnikov zgražanja nekaterih komentatorjev, da je najvišji organ za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin poteptal voljo ljudstva. A ti isti komentatorji pozabljajo, da se to ni zgodilo prvič.

Spomnimo samo na družinski zakonik, ko so volivci na referendumu dvakrat jasno povedali, kak družinski zakonik si želijo, tretji referendum pa je taisto ustavno sodišče kljub 30 tisoč podpisom za referendum tega enostavno prepovedalo. Tudi tu so pomendrali voljo ljudstva, pa ni bilo toliko vika in krika kot zdaj.

FOTO: Voranc Vogel

Očitno dvojna merila, ki so v zdajšnjih časih še kako izrazita, če se ozremo le na nedavni protest gasilcev. Ta je bil v nasprotju s tistimi sto in več protesti kolesarjev prijavljen, da o izgredih, požigih lutk, nasilju in pozivih k smrti protestnikov proti vladi niti ne govorimo. Ampak takrat se taisti, ki se zgražajo nad gasilskim protestom, niso oglašali.