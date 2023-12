Komentar Tanje Cegnar: Leto rekordov

December je priložnost za pregled dogajanja v letu, ki se poslavlja. Najbolj so se nam v spomin gotovo vtisnili dogodki, ki so vezani na naše zasebno življenje, a tudi vremensko in podnebno je bilo iztekajoče se leto zelo pestro. Če nas je v letu 2022 v Sloveniji pestila huda suša in do zdaj največji požar v naravi, so tokrat leto zaznamovale rekordne padavine in močne nevihte ter predvsem katastrofalne poplave. Vremenske in vodne ujme so nam na krut način pokazale, da se moramo na spremenljivost podnebja in vremena intenzivneje prilagajati in ukrepati preventivno.

Izstopali so nadpovprečno topel januar, september in še posebno rekordno topel oktober, po drugi strani je s hladnim vremenom presenetil april. Vendar so bolj kot nadpovprečno toplo vreme pozornost pritegnile padavine. Že januar je bil izjemno radodaren s padavinami, pa tudi julija in avgusta je v državnem povprečju padlo okoli dvakrat toliko dežja kot običajno. Kot sušna sta nam ostala v spominu februar s tretjino in september s slabo polovico običajnih padavin. Z obilico sončnega vremena so nam dneve polepšali februar, september in november, sončne žarke pa smo pogosto pogrešali januarja in maja.

V svetovnem merilu so se nizali rekordni vremenski dogodki. Po treh letih je izzvenel dogodek la niña, razvil pa se je njej nasprotni el niño in prispeval k temu, da bo leto 2023 najtoplejše v zgodovini spremljanja povprečne temperature na površini našega planeta. V preteklosti je že bilo nekaj izrazitejših dogodkov el niño, a tudi tokratni je skupaj z rekordno visoko povprečno temperaturo oceanov močno vplival na vremenske vzorce po svetu.

Na podnebni konferenci v Dubaju z okoli 70.000 udeleženci je Svetovna meteorološka organizacija poročala o najvišji ravni toplogrednih plinov v ozračju. Predstavili so oceno, da bo leto 2023 za približno 1,4 °C toplejše od predindustrijske dobe, povprečna gladina oceanov in temperatura pa najvišji, odkar ju sistematično spremljamo. Rekordno majhna je površina antarktičnega morskega ledu. Glede na nadaljevanje dogodka el niño v začetek leta 2024 pa pričakujemo, da bo tudi prihajajoče leto rekordno toplo.

Raven ogljikovega dioksida je za 50 odstotkov višja kot v času pred industrijsko revolucijo in ta toplogredni plin ima dolgo življenjsko dobo. Napočil je čas, da mednarodna skupnost poleg zahtev in omejitev rabe fosilnih goriv bolj intenzivno razvija in uvaja tehnologije za odvzem ogljika iz ozračja. Naivno bi bilo pričakovati, da se bo raba fosilnih goriv v svetu drastično zmanjšala v par desetletjih.

Že pred nekaj leti je Medvladni odbor o podnebnih spremembah izpostavil, da bomo zastavljeni cilj omejitve segrevanja dosegli le s pomočjo sodobnih tehnologij vključno z zajemom ogljika iz ozračja. Nekatere izmed tehnologij, ki so že poznane, je treba še izpopolniti do te mere, da bodo postale primerne za množično uporabo. Tehnološki razvoj pa bo gotovo ponudil še nove, učinkovitejše rešitve.