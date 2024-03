Komentar Miše Terček: TV-soočenja

ZDA in z njimi svet že nestrpno pričakujejo ameriške predsedniške volitve. Največje zanimanje bodo nedvomno prinesla televizijska soočenja. Slednja so po navadi jeziček na tehtnici, predvsem za še neopredeljene volivce. V ZDA imajo v resnici dvostrankarski sistem, zato sta na volitvah pomembna predvsem kandidata največjih dveh strank – republikanske in demokratske.

Tokrat bomo lahko gledali nov (debatni) dvoboj med trenutnim in nekdanjim predsednikom ZDA – Joe Biden se bo spoprijel z Donaldom Trumpom. Javnomnenjske ankete kažejo na tesen izid, zato bo rezultat še bolj nepredvidljiv, predvsem republikanski kandidat Trump stavi na televizijska soočenja, saj ima bolj podmazan jezik in je vešč nastopaštva, ki ustreza hollywoodskim standardom. Slednje zna biti as v rokavu sicer šovinističnega šovmejkerja, ki bo imel tokrat nekoliko lažjo nalogo, saj bo njegov nasprotnik letos dopolnil 82 let, obenem pa je že nekaj časa tarča posmeha zaradi domnevne pozabljivosti, kar bi lahko sicer označili za starizem oziroma staromrzništvo. Slednje je specifična oblika diskriminacije, ki utemeljuje in vzdržuje neenakosti pri obravnavi različno starih posameznikov in skupin.

A Trumpovi volivci se na tovrstne nestrpnosti gladkomalo požvižgajo. Trump pa v prihajajočih televizijskih soočenjih računa prav na to – šov in šok (faktor). Nič čudnega, da je moral Biden pred kratkim osvojiti tudi družbena omrežja – nedavno si je (oziroma so mu) namreč ustvaril profil na tiktoku ter tam pričel nagovarjati mlajše volivke in volivce. Internet je nova televizija, mladim pravzaprav mnogokrat predstavlja edini vir informacij, tudi političnih. In, roko na srce, desnica na digitalnih medijih prednjači, prav tako je več nestrpnih vsebin, na tovrstnih mobilnih platformah pa se hitreje širijo tudi lažne novice, dezinformacije in teorije zarote. Tega se Trump še kako dobro zaveda, zato bo na TV-soočenjih zagotovo izkoristil tudi to.

Predvolilna tekma je umazana že zdaj, zato bodo TV-soočenja zagotovo še bolj. Morda celo najbolj v ameriški zgodovini.

Pri omenjenih oddajah, ki bodo potekale v živo, kar pomeni, da ne bodo mogle biti novinarsko obdelane ali na kakršen koli način »urednikovane«, bo ključno vlogo odigral tudi voditelj oziroma moderator. Slednji bo moral sproti preverjati informacije, krotiti podžgane strasti in opominjati na neprimerno besedičenje. Če zapisano na hitro prevedemo – novinar, ki bo vodil soočenje, bo moral nadzirati predvsem nemalokrat podivjanega Trumpa.

Slednji pa bo prav na tem najbrž pri svojih (tudi potencialnih) volivcih pridobival še več točk, saj bo ob vsakem poskusu, da ga umirijo, po vsej verjetnosti krivdo zvalil na »cenzuro« množičnih medijev in nadaljeval teorijo zarote o »liberalnih medijih«, ki da mu mečejo polena pod noge in mu želijo skupaj z demokrati ponovno »ukrasti« volitve. Tovrstno besedišče že dobro poznamo tudi pri njegovih političnih sopotnikih v Evropi. In tudi nas kmalu čakajo številna televizijska soočenja, saj se bližajo volitve v Evropski parlament – številne politične stranke v Sloveniji so že dodobra zagnale svoj propagandni stroj.

In če se vrnemo v ZDA, lahko že mimogrede napovemo, kaj nas na TV-soočenjih pravzaprav čaka. Trump se je z jecljanjem že norčeval iz svojega 81-letnega nasprotnika, Biden pa je v odgovor na to objavil posnetek, v katerem se je pošali: »Poglejte, nisem mladenič. To ni skrivnost. Vendar gre za to, da vem, kako urediti zadeve za Američane.« Trumpova ekipa se je odzvala z videi Bidna, v katerih se ta spotakne, pade ali je videti zmeden.

Predvolilna tekma je umazana že zdaj, zato bodo TV-soočenja zagotovo še bolj. Morda celo najbolj v ameriški zgodovini. In temu primerno visoka bo tudi gledanost.