Komentar Miše Terček: Tragedija

Prejšnji teden je bila na 1. programu TV Slovenija premiera 1. epizode nadaljevanke Estonia, ki se bo nadaljevala nocoj ob 20.30, na sporedu pa bo nato še šest torkovih večerov. Epizode bodo 30 dni po predvajanju na televiziji na voljo tudi v spletnem arhivu na portalu RTV 365. Pri tej seriji so sodelovali nekateri ustvarjalci kultnih serij Černobil (2019) in Zadnji med nami (2023), med njimi sta režiser Måns Månsson in direktor fotografije J-P Passi.

Skandinavska drama katastrofe Estonia je posneta po resničnih dogodkih z dne 28. septembra 1994, ko je v Baltskem morju na poti iz Talina v Stockholm v zgolj tridesetih minutah potonil potniški trajekt MS Estonia. Konec meseca mineva trideset let od te pomorske nesreče, ki velja za eno najhujših v evropski zgodovini. Terjala je namreč kar 852 življenj, preživelo je zgolj 137 ljudi.

Potop trajekta, na katerem je bilo največ švedskih, estonskih in finskih državljanov, velja za nerešen primer, ki še danes pretresa javnost. Uradna preiskava je pokazala, da je voda v trajekt vdrla, potem ko je z ladje odpadel vizir na premcu, a kot je prikazano v nadaljevanki Estonia, to ni odgovorilo na vprašanje, zakaj se ni rešilo več ljudi in zakaj je tako velik trajekt potonil v tako kratkem času oziroma le tridesetih minutah. K tako tragičnemu izidu naj bi istočasno prispevalo več pogubnih dejavnikov, od izrednih vremenskih razmer, saj je neurje tiste noči dvigovalo nekajmetrske valove, do tehničnih napak in slabe komunikacije na krovu trajekta.

V seriji razkrivajo nekatera zanimiva ozadja dogajanja, saj je bila javnost vsa ta leta ogorčena predvsem nad dejstvom, da so se oblasti izogibale dviga ruševin iz morja. Omenjeni trajekt je namreč na dnu Baltskega morja že kar 30 let, območje pa je bilo s posebnim odlokom zaščiteno kot pokopališče.

V vseh teh letih so v javnost curljale nove informacije, ki so razkrivale nova dejstva o tisti usodni noči. Med njimi je bil najvidnejši dokumentarni film iz leta 2020, ki je razkril posnetke prej neznane poškodbe na strani ladje, zaradi česar se je ponovno zagnala celo uradna preiskava. Omenjena poškodba trajekta naj bi namreč nakazovala, da je ladja trčila v večji objekt.

V nocojšnji epizodi Estonie na TV Slovenija bomo videli, kako se prvič sestane preiskovalna komisija, ki jo sestavljajo estonski, švedski in finski predstavniki. Slednji bodo zaslišali člana posadke in finskega reševalca Arija ter podala izjavo za javnost. Duhovnica Mikaela pa bo poskušala od oblasti dobiti podatke o preživelih. Za scenarij serije je poskrbel Miikko Oikkonen, v glavnih vlogah pa igrajo Jussi Nikkilä, Arndt Schwering-Sohnrey, Katia Winter, Pelle Heikkilä, Christian Saldert, Pertti Sveholm, Kaspar Velberg, Peter Andersson, Doris Tislar, Cecilia Milocco, Anders Mossling, Seidi Haarla, Claes Hartelius in Egon Nuter.

Režiser Måns Månsson je o nadaljevanki dejal, da je to najtežja stvar, ki jo je naredil v življenju, njen proračun je bil 15 milijonov evrov, snemalna ekipa pa je je štela kar okoli 5000 članov, kar pomeni, da gre za eno od doslej najdražjih in najobsežnejših TV-serij v skandinavskem prostoru.

Če vam je bila všeč nanizanka Černobil, vas bo na male zaslone prilepila tudi Estonia, v kateri je brez dlake na jeziku prikazano, kako umazana je lahko politična igra, ko se poskušajo posamezne države otresti krivde za strašansko tragedijo oziroma jo naprtiti drugi državi. »Švedska je nastopala s pozicije moči in vso krivdo poskušala naprtiti estonski posadki. Kot Šved do tega čutim sram in krivdo,« je v pogovoru za oddajo Televizorka na TV Slovenija dejal režisr Måns Månsson. Priporočamo!