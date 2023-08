Komentar Miše Terček: Super priložnost

Superbowl oziroma finale ameriške nogometne lige NFL je največji športni spektakel v ZDA. Ob razprodanih stadionih, na katerih se cene vstopnic gibljejo tudi po več tisoč ameriških dolarjev, glavnino denarja in občinstva prinesejo televizijski prenosi v živo. Poleg dveh ekip, ki se pomerita v končnici, torej športa, pa piko na i, predvsem s televizijskega gledišča, postavijo glasba in oglasi. Polčas je namreč namenjen nastopu znanih glasbenikov, ki so s strani organizatorjev skrbno izbrani, na (po)vabilo pa čakajo tudi največji med največjimi, saj je nastop na superbowlu reklama, ki na televiziji skorajda nima konkurence.

Finale ameriškega nogometa si namreč zgolj v ZDA vsako leto na malih zaslonih v živo ogleda več kot 100 milijonov ljudi, zato ni nič čudnega, da je treba za 30-sekundni TV-oglas v času predvajanja odšteti vrtoglavih sedem milijonov dolarjev. Slednje občinstvo pričakuje ravno toliko kot nogometno tekmo in glasbeni nastop, saj so omenjeni oglasi praviloma predstavljeni premierno, nemalokrat pa so ustvarjeni kot kratki filmi – z drugimi besedami lahko rečemo, da velika podjetja v tem primeru z denarjem res ne skoparijo, saj želijo, da je njihova blagovna znamka vidna, predvsem pa izstopajoča. Nedvomno gre za najprestižnejšo pozicijo na ameriški televiziji, ki ji ne more parirati niti oglasni prostor v času podelitve oskarjev, grammyjev ali predsedniški debati tik pred volitvami.

Kreativni in pozornosti željni pa so tudi glasbeniki, ki nastopijo med polčasom. Vsak naslednji nastopajoči želi namreč preseči tistega, ki je nastopil leto dni prej. Nekateri to »rešujejo« z izborom pesmi, drugi s spektaklom, tretji pa s posebnimi učinki in vizualno pašo za oči. Letos je na stadionu v ameriški zvezni državi Arizona z vrhunskim futurističnim šovom navdušila pop pevka Rihanna, prihodnje leto pa bo superbowl potekal v Nevadi in njen guverner Joe Lombardo si želi bolj rockerskega nastopa, zato je javno izrazil, da bi rad povabil avstralsko glasbeno zasedbo AC/DC.

Rock'n'roll je iz tekme za superbowlovski oder izpadel že več kot pred desetletjem, saj je bil zadnji nastop katerekoli rock skupine pred trinajstimi leti oziroma davnega leta 2010, ko je polčasni oder zavzel legendarni britanski trio The Who. Pred njimi je bilo rockerjev več, saj je recimo leto prej nastopil Bruce Springsteen in njegov E-Street Band, leta 2009 Tom Petty in The Heartbreakers, pred njimi Prince, leta 2007 neuničljive ikone The Rolling Stones, leta 2006 legendarni beatle Paul McCartney, leta 2002 irska zasedba U2, leto prej Aerosmith in tako naprej.

Po mnenju guvernerja Nevade Lombarda se rock glasba na superbowlu danes preveč zanemarja, saj prav glasbene skupine tudi inštrumente igrajo v živo, medtem ko je nemalokrat inštrumentalna podlaga za pop pevce in pevke posneta, bili pa so tudi primeri, ko so nastopajoči uporabili nič kaj pohvalni playback. Lombardo je zato na misiji, da na superbowlovski oder vrne kitare. Lani so sicer ljubitelji rocka dobili majhen bombonček v obliki kitarista zasedbe Extreme Nuna Betterncourta, ki je bil za trenutek pod žarometi med Rihanninim nastopom.

Obvestilo o tem, kdo bo vodilni nastopajoči prihodnje leto, oboževalci superbowla pričakujejo v prihodnjih tednih. Izvršni podpredsednik klubskega poslovanja lige NFL Peter O'Reilly je o glasbi na športni prireditvi leta razkril, da razmišljajo celo o celostni prenovitvi in glasbo oziroma glasbeno spremljavo še bolj vključiti v celoten spektakel. Kakšna bo prenova in ali bodo z njo (kot tudi z izborom osrednjega nastopajočega glasbenega izvajalca) zadovoljni tudi gledalci, pa bomo izvedeli na dan prireditve, 11. februarja.