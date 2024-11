Komentar Miše Terček: Prva vplivnica

Martha Stewart (83) je ameriška televizijska ikona, ki je na neki način navdihnila celotno generacijo žensk, še posebno gospodinj, ki so zdolgočaseno pospravljale domove. Pokazala jim je, da je tudi skrbeti za stanovanje, vrt in hišo lahko ustvarjalen proces, ki človeka opolnomoči. Njena navodila, ki so bila tako prepričljiva, predvsem zato, ker je po njih živela tudi v praksi, so bila bližje sodobnemu feminizmu kot konservativnim pogledom na to, kaj naj bi ženska počela doma. Iz svojih receptov je ustvarila multimedijski koncern, iz sebe pa je naredila prvo self-made milijarderko v ZDA.

Njen homemaking, ki pravzaprav predstavlja vsa opravila, ki jih lahko počnemo doma, je postal del amerikane, del ameriškega vsakdana – brez omembe Marthe Stewart tako rekoč ni minil več noben pogovor med »razočaranimi« gospodinjami. V nekem obdobju je bila nedvomno največja ameriška zvezda, celo večja od Oprah Winfrey. Zdaj je režiser R. J. Cutler za Netflix o njej posnel dokumentarni film in ji s tem postavil ultimativni televizijski spomenik, ki si ga nedvomno zasluži – z novim dokujem bodo tudi internetne generacije, ki jim vladata tiktok in instagram, spoznale tako rekoč prvo influencerko na svetu in s tem Ameriko, kakršna je bila pred družbenimi omrežji, ko ji je še vladala televizija.

Vplivna Američanka, ki je v svoji karieri doživela številne vzpone in padce, a se je nekako vedno pobrala, svojo zgodbo pripoveduje v prvi osebi, dokumentarec pa je natančen vpogled v ozadje življenja ene od najbolj medijsko izpostavljenih oseb v zadnjih desetletjih. Odkrit pogovor in številni arhivski posnetki razkrivajo pot ženske, ki je imela pravzaprav precej težko otroštvo.

Perfekcionizma se je nalezla od svojega očeta, ki jo je naučil prvih opravkov doma, denimo urejanja vrta, likanja srajc in zlaganja oblek – od šestih je bila njegov najljubši otrok. Seveda pa ni bilo vse tako rožnato, kot je bilo videti na zunaj. Marthin oče je bil obseden z nadzorom, hkrati pa izjemno nezadovoljen s svojim življenjem, slabo voljo je nenehno prenašal na družino. Padale so stroge besede pa tudi klofute. Vse skupaj je doseglo dno, ko je izgubil službo, v kateri je bil sicer nesrečen, a družina je nato potrebovala nov vir zaslužka in rešila jo je prav Martha, ki je rosno mlada začela delati kot fotomodel. Tam se je prvič spoznala s kamero.

Težave z očetom se niso končale, dokler ni zapustila doma. Zadnji udarec je padel, ko ji je želel preprečiti, da bi se poročila z Judom. »Oče je bil ozkogleden antisemit,« je dejala v Netflixovem dokumentarcu. Ko je s svojim prvim partnerjem pri komaj 19 letih začela potovati po svetu, je spoznavala mednarodno kulinariko, tuje navade in različne kulture – vedno je bila dobra opazovalka in lahko bi rekli, da je skozi vsakdanje življenje ugotovila, kaj je tisto, kar ljudje, predvsem ženske, v resnici potrebujejo. Posvetilo se ji je, da ljudem (ženskam) največ težav dela prav vsakdan, zato jim ga je želela olepšati ter iz najbolj rutinskih domačih opravil naredila umetnost.

Ko se je vrnila v ZDA, je počasi ustvarila svoj imperij. A prav slednji ji je zadal najhujši udarec v življenju, saj je po neumnosti prodala določene delnice, zaradi katerih je bila pozneje obtožena prevare in laganja pod prisego. Najljubša ameriška TV-gospodinja je tako za nekaj mesecev pristala celo v zaporu, njeno ime (oziroma njena blagovna znamka) pa je bilo za vedno uničeno.

Odličen dokumentarec, ki vam bo med drugim pokazal, kako je kot ženska uspeti v svetu, v katerem dominirajo moški.