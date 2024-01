Komentar Miše Terček: Proruski igralec

Politika in pop kultura v resnici nista tako ločeni, kot nekateri mislijo. Pravzaprav sta se skozi zgodovino nenehno prepletali in poskušali vplivati ena na drugo, ne glede na to, da so pogosto in vztrajno to na obeh straneh zanikali. Ne nazadnje gre pri množičnih medijih za platforme, ki jih ljudje spremljamo na dnevni bazi, kar pomeni, da imajo na nas vpliv in moč. Tudi doseg medijev, spletnih, tiskanih ali televizijskih, ni zanemarljiv.

Nič čudnega, da je eden od podpredsednikov Evropske komisije pred junijskimi volitvami v Evropski parlament poudaril, da so mladi pomembni volivci in da bi jih k volitvam lahko spodbudila ameriška pevka Taylor Swift, ki je na družbenih omrežjih denimo že pozvala mlade Američane, naj se registrirajo za letošnje predsedniške volitve v ZDA. Dan po njeni objavi se jih je registriralo 35.000. Volilna udeležba na volitvah v Evropski parlament je bila v preteklosti namreč nizka, zato politiki zdaj stavijo na zvezdnike oziroma zvezdnice, ki imajo med mladi obsežen »following«.

Za primerjavo, naj navedemo, da ima denimo Taylor Swift na instagramu več kot 270 milijonov sledilcev, letos, natančneje maja, pa se bo njena turneja Eras, ki velja za najbolj dobičkonosno v zgodovini sodobne glasbe, ustavila tudi v številnih evropskih mestih. Evropski politiki upajo, da bo mobilizirala mlade evropske volivke in volivce – nič čudnega, med drugim jo je denimo ugledna revija Time okronala za osebnost leta 2023.

Politični zapleti pa se dogajajo tudi na televizijah. Te dni je vroča debata, ali bi morali Izraelu zaradi vojne v Gazi prepovedati sodelovanje na Evroviziji, obenem pa je še vedno aktualen tudi rusko-ukrajinski konflikt. Ukrajina namreč protestira proti kastingu proruskega srbskega igralca v priljubljeni TV-seriji Beli lotos (White Lotus). Ukrajinsko zunanje ministrstvo je namreč javno izrazilo svoje neodobravanje ravnanja ameriške TV-mreže HBO, ki je k tretji sezoni dotične nadaljevanke povabila srbskega igralca Miloša Bikovića, ki, tako trdijo Ukrajinci, izrecno podpira rusko invazijo.

Biković je leta 2021 dobil rusko državljanstvo, priznanje za zasluge k ruski kulturi in umetnosti pa mu je osebno izročil ruski predsednik Vladimir Putin. Leta 2019 je v nekem intervjuju povedal, da mu je bil »iz razlogov državne varnosti« prepovedan vstop v Ukrajino. Kot smo na tem mestu že poročali, je HBO pred kratkim razkril igralsko zasedbo težko pričakovane tretje sezone razredne satire Beli lotos, poleg Bikovića bodo v njej nastopili tudi Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan in Parker Posey.

Novica o Bikoviću je razburila ukrajinske uporabnike družbenih omrežij, ukrajinsko zunanje ministrstvo pa je na omrežju X televizijsko mrežo HBO vprašalo, ali se jim zdi prav, da sodeluje s človekom, ki »podpira genocid in krši mednarodne zakone«. HBO se na tvit (in na prošnje za izjavo) še ni odzval. Biković je sicer nastopil že v mnogih ruskih produkcijah, svojega navdušenja nad rusko kulturo pa tudi nikoli ni skrival.

»Rusija je moja domovina,« je na instagramu zapisal ob prejetju ruskega državljanstva leta 2021 ter dodal, da je »aktiven član ruske družbe«. Po navedbah Kijeva je serije snemal tudi na Krimu, polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014, Putinovo državo pa je javno podprl tudi pri vojni v Ukrajini.

In tako smo znova pri večnem vprašanju, ali lahko ločimo umetnost od umetnika oziroma ali so politična stališča, ki jih umetnik izraža v javnosti, dovolj kontroverzna, da se ga kaznuje z blokado. Pri vprašanju vojne namreč težko trdimo, da je vsaka reklama dobra.