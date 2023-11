Komentar Miše Terček: Kruta resničnost

Življenje včasih posnema umetnost in tudi tokrat smo priča scenariju, v katerem resničnost posnema televizijo. Televizijska serija, ki je najbolj zaznamovala leto 2021, je bila nedvomno Squid Game (Igra lignjev). Američani, še vedno vajeni, da na področju filmov in serij zasedajo prva mesta, so si takrat razbijali glavo, saj je šlo za korejsko produkcijo.

Squid Game je postala Netflixova najbolj gledana serija, osvojila je več kot 142 milijonov gospodinjstev, v prvih dveh tednih dostopnosti na največji spletni pretočni platformi pa je na lestvici najbolj gledanih TV-vsebin zasedla prvo mesto v kar 90 državah, tudi v Sloveniji. Squid Game je Netflixu takrat prinesel skoraj milijardo dolarjev. Tekmovalni zahodnjaki, natančneje Britanci, pa so tokrat stvari vzeli v svoje roke in vse skupaj nadgradili v šov, ki utegne postati celo večji od originala.

TV-oddaja Squid Game: The Challenge (Igra lignjev: Izziv) je resničnostni šov, ki ponuja deset epizod in temelji na korejskem izvirniku. Zadeva podira rekord za rekordom, in sicer že s tem, da ponuja največjo denarno nagrado v zgodovini resničnostnih šovov – vrtoglavih 4,5 milijona ameriških dolarjev, obenem pa nastopa oziroma tekmuje največ tekmovalcev v katerem koli resničnostnem šovu do zdaj, saj jih je kar 456. Nič čudnega, da se je že zaradi vsega tega Squid Game: The Challenge na Netflixu povsod (tudi v Sloveniji) zavihtel na prva mesta najbolj gledanih TV-vsebin.

Zaenkrat je od prejšnjega tedna na voljo pet epizod, jutri bodo objavili še štiri, finalni del resničnostnega šova pa si boste lahko ogledali šele 6. decembra. Že v prvih treh dneh se je oddaja na 1. mesto Netflixove lestvice povzpela v kar 76 državah, tudi v ZDA in Veliki Britaniji, kar pomeni, da je trenutno to nedvomno najbolj gledana televizijska vsebina, saj ima Netflix približno 250 milijonov naročnikov, kar po oceni nekaterih strokovnjakov skupaj pomeni okoli milijardo gledalcev, saj si en račun deli več ljudi.

Resničnostna različica TV-serije se vizualno in produkcijsko od izvirnika pravzaprav ne razlikuje kaj dosti. Koncept ostaja enak, le da so tokrat v igri namesto profesionalnih igralcev sleherniki, ki so se prijavili v resničnostni šov. Seveda, naj že takoj poudarimo, da tekmovalcev, ko izpadejo iz igre, ne ustrelijo zares, temveč zgolj simbolično.

Izvirna televizijska serija Squid Game se odvija v Seulu, kjer na stotine obubožanih ali do grla zadolženih državljanov vstopi v skrivnostno igro, v kateri v zameno za glavno nagrado v višini 38 milijonov dolarjev tvegajo svoje življenje. Tekmovalci se potegujejo v zgolj na videz nedolžnih in lahkih otroških igrah, ki pa imajo za tiste, ki izpadejo ali izgubijo, usodne posledice – smrt. Obupani državljani, potisnjeni na rob družbe, tako lovijo svojo zadnjo možnost za prestop v višji sloj, misleč, da bo denar odpravil vse njihove težave.

Ustvarjalci serije so sicer dejali, da naj bi bil Squid Game alegorija sodobnega kapitalizma in da v njej opozarjajo na problematiko zadolževanja in neenakomerno razporejeno bogastvo, njeni kritiki pa v njej vidijo predvsem sadizem, kruto nasilje in kopičenje trupel. Marsikateri prizori so (bili) za tiste s slabimi želodci prehudi, zato se je Igre lignjev oprijel status kontroverznosti.

Tudi v resničnostnem šovu dobimo zaradi (psihičnega in fizičnega) mučenja ljudi oziroma tekmovalcev neprijeten občutek krutosti. Nastopajoči namreč vse skupaj doživljajo precej resnično in ne le kot nedolžno igro. Ne nazadnje se marsikdo od njih bori za preživetje in bi mu priigrani denar pomenil rešitev in nov začetek.