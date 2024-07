Komentar Miše Terček: Domnevno nedolžen

V zadnjem času so precej priljubljene adaptacije starih znanih TV-serij, še posebej kultnih trilerjev iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Na televizijsko platformo Apple TV+ je denimo prispela osemdelna ameriška miniserija Domnevno nedolžen (Presumed Innocent), kriminalni triler, ki ga je ustvaril David E. Kelley, posnet pa je po istoimenskem romanu Scotta Turrowa.

Omenjena serija je prva televizijska adaptacija te knjige po leta 1990 posnetem filmu, v katerem sta nastopila Harrison Ford in Brian Dennehy. Prvo epizodo, naslovljeno Bases Loaded, so na Apple TV+ premierno predvajali 12. junija, od takrat so se zvrstile še štiri (People vs. Rozat Sabich, Discovery, The Burden, Pregame), jutri, 10. julija, bo na vrsti že nova (The Elements), 17. in 24. julija pa sledita še dve (The Witness in The Verdict). Serija je sicer uradno svetovno premiero doživela na letošnjem filmskem festivalu Tribeca 9. junija.

Osrednja zgodba, ki je kakopak nekoliko drugačna (ali bolje: kar precej spremenjena) od omenjenega filma, spremlja tožilca, ki postane glavni osumljenec v primeru umora enega od kolegov. Med producenti serije Domnevno nedolžen je tudi glavni zvezdnik serije, hollywoodski igralec Jake Gyllenhaal, ob katerem je zaigral tudi Peter Sarsgaard, poleg njiju pa še Ruth Negga in Renate Reinsve, ki se je po vsej verjetnosti spominjate iz filma Najslabši človek na svetu.

Nadaljevanko so posneli v dokaj kratkem času, saj so jo pričeli snemati šele februarja lani, doživela pa je mešane odzive kritikov, a lahko bi rekli, da prevladujejo boljše ocene. Na priljubljenem spletnem ocenjevalniku Rotten Tomatoes je prejela 76-odstotno podporo s povprečno oceno sedmih od desetih točk. Med recenzijami se največkrat pojavljajo opažanja, da ima nanizanka izjemno igralsko zasedbo ter da je njena prednost tudi ta, da ne želi poustvariti originalnega filma, obenem pa se izkaže kot napeta sodniška drama. Nič kaj pretirano slabših besed ji gledalke in gledalci niso namenili na spletnem portalu Metacritic, kjer sicer kotira nekoliko slabše, saj je prejela 65 od 100 možnih točk.

Če presedlamo na profesionalne (ali bolje: poklicne) kritike, je vredno izpostaviti recenzijo Aramide Tinubu, ki je v reviji Variety serijo označila za eno od najboljših kriminalnih dram na televiziji v zadnjih letih. Še posebej je pohvalila razvoj likov. Nekoliko manj navdušena je bila Lucy Mangan v časniku The Guardian, ki je nadaljevanki namenila tri od petih zvezdic, svojo kritiko pa pojasnila z besedami, da gre sicer za zanimivo zgodbo s prepričljivo igro, a ji žal ne uspe doseči potencialnega razvoja ženskih likov, zaradi česar po njenem vse skupaj izgubi pomen. Najbolj kritičen od vseh pa je bil Mike Hale v časopisu The New York Times, ki je pri seriji kritiziral predvsem klavstrofobično vzdušje, obregnil pa se je tudi ob slabo igro ter scenarij, ki je po njegovem, še posebej pri liku Jaka Gyllenhaala, prenapihnjen in nerealističen.

Kakšna se serija zdi vam, boste morali presoditi sami, na koncu pa bomo še mi pristavili svoj pisker. Treba je poudariti, da nadaljevanke še ni konec, a po tem, kar smo videli do zdaj, se vse skupaj vrti okoli laži, glavni lik pa se bori sam s sabo, in sicer s tem, da na nikakršen način ne želi sprejeti odgovornosti za svoja dejanja, z vsakim delom pa se bolj razkriva njegova dvoličnost. Beli moški v krizi torej, kar danes pri gledalkah ni najbolje sprejeta tematika. Ali bo na koncu spoznan za nedolžnega ali krivega, morda niti ne bo tako pomembno.