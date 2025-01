Komentar Mihe Šimnovca: Šport malenkosti in prefinjenih občutkov

Lovro Kos je še en lep primer, kako hitro lahko v smučarskih skokih izgubiš tiste tako potrebne občutke, s pomočjo katerih tudi sami tako pogosto opisujejo svoje nastope na skakalnicah. Potem ko se je še lani bolj ali manj enakovredno kosal z največjimi asi in v svetovnem pokalu slavil dve zmagi (v Lake Placidu in Lahtiju), ima v tej sezoni velike težave že s prebojem v finale. Točke je osvojil le trikrat – z 22. mestoma v Ruki in Engelbergu ter 29. v Oberstdorfu.

Med nedavno 73. novoletno turnejo je zelo trpel. »Doživljal sem jo težko, res težko. Upal sem, da bo drugače in da bom vendarle posegal po boljših uvrstitvah, ki pa so bile na koncu v slogu dosedanje sezone. Začel sem se vrteti v začaranem krogu,« je potarnal Kos in večkrat ponovil, da bo poskušal tokratno tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji čim prej pozabiti. Zdaj je z mislimi že povsem pri današnjem državnem prvenstvu v Planici, na katerem bo branil zlato lovoriko, že jutri jih bo preusmeril na naslednje preizkušnje najvišje ravni.

Največkrat skakalci niti sami ne vedo, zakaj jim gre dobro od nog. In obratno.

Zakaj mu doslej ni šlo po željah, težko reče. Verjetno gre slabše nastope pripisati tudi temu, da si ne zaupa najbolj. »Preprosto nimam tiste sproščenosti in samozavesti, ki sem ju v prejšnji zimi dobil že po enem samem dobrem rezultatu. Obenem me zavira tudi prevelika želja po uspehih,« je ugibal o razlogih za težave.

Skoki so res poseben šport, je že zdavnaj ugotovil tudi sam. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota je svojim izbrancem že večkrat dejal, da so si izbrali zahtevno panogo, v kateri pogosto o (ne)uspehu odločajo že malenkosti – in glava. Kar vse skupaj še dodatno zaplete. Največkrat skakalci niti sami ne vedo, zakaj jim gre dobro od nog. In obratno: pogosto se jim niti sanja ne, zakaj jim nenadoma ne gre več po željah.

To so skoki, v katerih se lahko stvari tudi naglo zasukajo – navzgor ali navzdol. Kakor je zaupal tudi Kos, mu je v prejšnji zimi že en dober rezultat razprl krila in ga ponesel v svetovni vrh. Kadar imajo skakalci dobre občutke, je dejansko vse (videti) tako preprosto – kakor so med nedavno novoletno turnejo nazorno prikazovali Avstrijci z novopečenim zlatim orlom Danielom Tschofenigom na čelu. Ko teh prefinjenih občutkov nimajo, se začne mukotrpni lov nanje, z njim pa tudi na želene daljave in dosežke ...