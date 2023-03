Komentar Mihe Šimnovca: Od suspenza do svetovnega prvaka

Na svetovnih prvenstvih v nordijskem smučanju za kraljevsko preizkušnjo velja moški tekaški maraton na 50 kilometrov, ki ga je predvčerajšnjim v dolini pod Poncami v svojo korist odločil Pål Golberg in na ta način le še potrdil veliko prevlado Norvežanov. Tako je tudi Planica ustoličila svojega vladarja, nove športne kralje pa je dobila tudi Slovenija.

Timi Zajc ima zdaj že sedem kolajn z velikih tekmovanj, prav vse pa je osvojil po znameniti »aferi« iz Planice 2020.

Najuspešnejši smučarski skakalec zgodovinskega prvega nordijskega SP na sončni strani Alp je bil Timi Zajc, ki se je na glavnem vrhuncu sezone veselil kar treh kolajn, od tega dveh zlatih in ene bronaste. Potem ko se je v šampionskem slogu ovenčal z naslovom svetovnega prvaka na veliki skakalnici, je skupaj z Žigo Jelarjem, Lovrom Kosom in Anžetom Laniškom na Bloudkovi velikanki prispeval še viden delež k sploh prvi moštveni zlati lovoriki Slovenije, na srednji napravi pa je bil tudi član naše tretjeuvrščene mešane ekipe, za katero so skakali še Lanišek, Ema Klinec in Nika Križnar.

Zajc je tako potrdil, da je mož za velika tekmovanja, s katerih ima pri še ne 23 letih že sedem žlahtnih kovin. Ob treh planiških ima še po dve z lanskih olimpijskih iger v Pekingu (zlato z mešano ekipo in srebrno z moško zasedbo) in svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Vikersundu (srebrno posamično in zlato moštveno). Prav vse je – zanimivo – osvojil po tisti znameniti »aferi«, kakor jo je pred dnevi tudi sam poimenoval, iz decembra 2020 v Planici, ko je po uvodnih dveh serijah SP v poletih prek družabnega omrežja instagram od tedanjega glavnega trenerja naše reprezentance Gorazda Bertonclja želel, da prevzame odgovornost za slab slovenski start.

Zgolj zaradi tega zapisa so vodilni možje v slovenskih smučarskih skokih (ob takratnem predsedniku zbora in odbora Ljubu Jasniču še vodji strokovnega sveta Jelko Gros in panoge Gorazd Pogorelčnik, ki sta na teh položajih še zmeraj) še isti večer staknili glave, Timija sredi prvenstva izključili iz reprezentance in ga poslali domov. Namesto Bertonclja je vodenje skakalcev prevzel njegov pomočnik Robert Hrgota in ekipo v kratkem času dvignil na občutno višjo raven.

FOTO: Matej Druznik

Zajc je potreboval nekaj dlje, da se je po suspenzu spet vrnil v svetovni vrh, brez omenjene »afere« pa zdaj, kot je tudi sam večkrat ponovil v minulih dneh, ne bi bil to, kar je – svetovni prvak.