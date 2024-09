Komentar Mihe Šimnovca: Nemalokrat je ključna že želja

V športu (in tudi sicer življenju) zelo pomembno vlogo igra želja. Nemalokrat ključno. Kdor ima veliko željo po dokazovanju in zmagi, je že na dobri poti, da jo tudi doseže. To je tudi eden od ključev do uspeha novega britanskega boksarskega zvezdnika Daniela Duboisa, ki je v soboto zvečer pred skoraj 100.000 gledalci na nabito polnem londonskem stadionu Wembley v peti rundi nokavtiral favoriziranega rojaka Anthonyja Joshuo.

Dubois, ki je 6. septembra praznoval 27. rojstni dan, je bil v spektakularnem obračunu zagotovo bolj željan dokazovanja kakor sedem let starejši Joshua, ki je v boksu osvojil že tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Na olimpijskih igrah v Londonu 2012 se je ovenčal z zlato kolajno, štiri leta pozneje je postal še profesionalni svetovni prvak v težki kategoriji po različici IBF, nakar je omenjeni lovoriki dodal še šampionska pasova združenj WBA in WBO. Osvojil je torej že tri od štirih najpomembnejših.

Zagotovo se je AJ spogledoval z vrnitvijo na prestol, toda njegova želja že ni mogla biti tako goreča kakor Danielova, ki je prav hrepenel po tej zmagi. Z njo je namreč dokazal, da si zasluži lastiti pravi (in ne le začasni) naslov svetovnega prvaka zveze IBF, ki mu ga je »podaril« Oleksandr Usik. Neporaženi ukrajinski (absolutni) šampion kraljevske kategorije se mu je odpovedal, ker je bil z mislimi povsem pri povratnem obračunu z britanskim izzivalcem Tysonom Furyjem (21. decembra v Riadu) in v tem času ni bil pripravljen še enkrat prekrižati pesti z Duboisom, od katerega je bil sicer boljši že avgusta lani v Vroclavu.

Usik je tedaj slavil z nokavtom v deveti rundi, toda v angleškem taboru vztrajajo, da je bil Danielov (mejni) udarec štiri runde prej – sodnik ga je označil za nedovoljenega pod pasom in ukrajinskemu prvaku namenil več minut premora – v resnici pravilen in da bi moral pravzaprav zmagati njihov varovanec. Tako meni tudi Dinamit, kakor se glasi vzdevek 27-letnega Londončana, ki si želi zdaj bolj kot vse poračunati (neporavnane) račune z Usikom.

Z neizmerno voljo in željo, ki ga krasita že od otroštva, izjemno osredotočenostjo in predanostjo športu (doslej še ni popil niti kapljice alkohola), izdatno okrepljeno samozavestjo ter seveda rušilnim udarcem ima Dubois v svojih rokah pravzaprav vse, da popolnoma zavlada kraljevski kategoriji.