Komentar Mihe Šimnovca: Ko je oster tudi Hrgota

Najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke so se z mešanimi občutki poslavljali od uvodne postaje nove sezone svetovnega pokala v Lillehammerju. Z izjemo Nike Prevc, ki je začela zares sijajno in takoj navdušila s prvo zmago naših zimskih športnikov med elito v predolimpijski zimi 2024/25, in delno Anžeta Laniška so preostali orli in orlice zaostali za (svojimi) pričakovanji. Da so si od preizkušenj na veliki olimpijski napravi Lysgårds več obetali tudi sami, so dali jasno vedeti s svojimi izjavami, kretnjami in/ali obrazno mimiko.

Na uvodnih štirih posamičnih tekmah je namreč 11 slovenskih reprezentantov (šest deklet in pet fantov) izvleklo zgolj dve uvrstitvi med najboljšo deseterico, ob zmagovalki Prevčevi se je enkrat v top 10 prebil še Lanišek, ki je s sobotnim šestim mestom nakazal, da bi bil lahko kmalu spet blizu vrha. Druge slovenske skakalce pa verjetno čaka še kar nekaj dela, da se bodo vrnili na položaje, na katerih so že bili. To je na koncu koncev ugotavljal tudi glavni trener naše moške reprezentance Robert Hrgota, ki je bil vidno nezadovoljen nad izkupičkom svojih izbrancev na Norveškem.

V izjavi za spletno stran Smučarske zveze Slovenije (SZS) je bil do fantov precej oster. »V tem koncu tedna smo imeli preveč težav in tega si ne bi smeli privoščiti. Na nas je, da dvignemo glave in v Ruki pokažemo boljšo sliko,« je bil (samo) kritičen 36-letni Velenjčan, ki se dobro zaveda, kako dobrodošel bi bil uspešen start za nadaljevanje sezone. Že zaradi utrditve samozavesti, ki v tem športu igra izjemno pomembno vlogo.

S pomanjkanjem samozaupanja pa nimajo težav v avstrijskem in nemškem taboru, v katerem imajo po uvodnem prizorišču oba nosilca rumene majice. V ženski konkurenci jo je sobotni junakinji Niki Prevc z zmago na drugi tekmi slekla Katharina Schmid, med moškimi pa je najbolje v to tekmovalno zimo odrinil izkušeni Pius Paschke. Čeprav je seveda še prezgodaj za obsežnejše ocene, saj bo lahko že konec tedna na naslednji postaji v Ruki na Finskem slika precej drugačna, pa je nekdanji skakalni zvezdnik Sven Hannawald že podal prvo napoved. Ki za naše moštvo ne zveni najbolje.

»Za moje rojake in Avstrijce me ne skrbi, močno pa dvomim, da bo Slovencem – gledano ekipno – uspelo nadomestiti zaostanek,« je presodil 50-letni Nemec.