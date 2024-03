Komentar Mateja Lahovnika: Zelena dežela in plavajoče elektrarne

Konec lanskega leta je v državi obratovalo že 49.000 sončnih elektrarn, več tisoč novih pa bo zgrajenih tudi letos. Slovenci so očitno ugotovili, kako se da koristno uporabiti strehe hiš in podjetij za samooskrbo z električno energijo. Strehe niso estetski presežek in jih je pametno dobro izkoristiti. Povsem drugače pa je z jezeri in drugo naravo. Vlada je sprejela zakon, ki omogoča hitrejšo in enostavnejšo postavitev sončnih elektrarn na različna degradirana območja in strehe, kar je v redu, a tudi na umetna jezera, akumulacije za hidroelektrarne in gramoznice, kar pa je problematično.

Slovenija se turistično oglašuje kot zelena dežela, zato je postavljanje sončnih elektrarn na jezera ali zelene hribe škodljivo. Noben turist si na jezerih in v hribih ne želi gledati velikih panelov. Državni HSE tako na primer načrtuje postavitev sončne elektrarne na Družmirskem jezeru v Šoštanju. Takšna plavajoča sončna elektrarna naj bi bila umeščena 150 do 200 metrov od obale, razmišljajo pa tudi o postavitvi podobne plavajoče tvorbe na Velenjskem jezeru. To okolje je že močno poškodovano zaradi posledic rudarjenja. Namesto da bi po koncu rudarjenja razmišljali, kako okolje ekološko sanirati, želijo nekateri povzročiti okolju nove rane. Lokalne skupnosti bi na jezerih in okolici razvijale turizem. Turizem na jezerih pa ne gre skupaj s plavajočimi sončnimi elektrarnami sto metrov od obale.

Očitno pa so politično nastavljeni direktorji energetskih družb prepričani, da si turisti želijo plavati in loviti ribe poleg plavajočih elektrarn. Namesto da bi najprej dobro izkoristili vse proste površine na strehah gospodinjskih in javnih stavb ter industrijskih objektov, bi nekateri veliko plavajočo elektrarno postavili kar na jezero. Res me zanima, kateri turist se bo na primer pripeljal iz Nemčije ali Nizozemske v Slovenijo, zato da bo z obale jezer namesto narave gledal fotovoltaične panele. Po eni strani na veliko oglašujemo Slovenijo kot zeleno deželo, po drugi pa bi nekateri sončne elektrarne postavljali na jezera in hribe. Slednje bi bilo treba prepovedati, ne pa spodbujati.