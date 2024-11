Komentar Mateja Lahovnika: Vrnitev Trumpa

Zmagovita vrnitev Trumpa je presenečenje samo za tiste, ki ne razumejo, da se povprečen volivec v ZDA, preden glasuje, vpraša, ali živi bolje ali slabše kot pred štirimi leti. Dve tretjini Američanov sta v anketah javnega mnenja izjavljali, da se jim je življenjski standard v zadnjih letih znižal. Zato so nesmiselne razne analize v smislu, češ da je Trump zmagal predvsem med manj izobraženimi volivci. Stopnja izobrazbe namreč ni povezana z inteligentnostjo, zato je zmotno trditi, da se volivci z nižjo stopnjo izobrazbe odločajo manj pametno kot tisti z višjo. Še bolj bizarno je izpostavljanje, da je izvolitev Trumpa slaba za Evropo, ker bo delal le v interesu ZDA. Natančno zato so ga namreč volivci izvolili, ker je obljubil, da bo postavil interese ZDA na prvo mesto.

Pravzaprav se moramo mi vprašati, ali ne bi morali tudi evropski in slovenski politični voditelji postaviti interesov svojih volivcev na prvo mesto. EU ne zna zavarovati niti svojih zunanjih meja pred ilegalnimi migranti, Slovenija pa ne rešiti temeljnih zdravstvenih in socialnih problemov doma.

Pošiljanje slovenskega helikopterja na Bližnji vzhod, da bo reševal humanitarne razmere v Gazi, je morda komu všečno, veliko ljudi pa se vpraša, ali je ob vseh bogatih arabskih državah, šejkih in njihovih helikopterjih ter letalih res Slovenija tista, ki mora nase sprejemati breme reševanja težav. Navsezadnje Združeni arabski emirati, Katar in Savdska Arabija vlagajo na desetine milijard dolarjev letno v nogomet in je tudi zato težko razumeti, da je prav Slovenija poklicana za reševanje političnih in finančnih problemov Bližnjega vzhoda.

Nemška vlada je dan po volitvah v ZDA padla tudi zato, ker Nemci živijo vse slabše in zaradi ilegalnih migracij tudi manj varno, industrija pa se zaradi vse večjih ekoloških dajatev zelenega prehoda seli drugam.

Politiki ne bi smeli pozabiti, da so izvoljeni predvsem zato, da rešujejo težave ljudi doma in šele nato, ko imajo doma hišo pospravljeno, urejajo stvari drugje. Če bodo politiki v Evropi pozabili, zakaj so bili izvoljeni, jih bodo z oblasti slej ko prej odpihnili »evropski Trumpi«.