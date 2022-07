Vsa leta so nas prepričevali o velikem pomenu samooskrbe s hrano in energijo, da v primeru krize ne bomo odvisni od tujine. V krizi namreč vsaka država vedno najprej poskrbi zase. Zdaj bomo lahko v praksi preverili, ali to res drži. Na področjih, kjer smo samooskrbni, v krizi ne sme biti težav niti z dobavo niti z navitimi cenami. Slovenija je skoraj povsem samooskrbna pri proizvodnji električne energije in pšenice, zato potrošniki upravičeno pričakujemo, da v krizi ne bo težav niti z dobavo niti z navitimi cenami. Ne bi bilo niti prav niti logično, da bi državna energetska podjetja doma pr...