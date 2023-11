Komentar Mateja Lahovnika: Razpad sistema

Razvoj dogodkov na področjih zdravstva, varnosti in gospodarstva lahko opišemo kot gibanje iz slabega na še slabše. Zdravstvena politika ne postavlja v središče interesa pacienta. Ti na primer čakajo na operacijo na srcu, ker politika ne dovoli kirurgu, ki ima vse strokovne pogoje, da bi v Splošni bolnišnici Celje operiral.

V postopku izdaje dovoljenja za izvajanje bolnišnične dejavnosti srčnemu kirurgu za operacije je ministrstvo za zdravje od celjske bolnišnice celo zahtevalo pisno izjavo, da je bolnišnica res bolnišnica. Vici se torej pišejo sami. Težava je, da na naš račun, saj smo ali pa še bomo vsi nekoč pacienti.

Lahko si samo predstavljamo, kako se počuti nekdo, ki čaka na operacijo srca, ker kakšen politik ali birokrat misli, da se ne mudi. Namesto da bi država pridnim in sposobnim omogočala, da delajo, jih onemogoča in jim meče polena pod noge. V zadnjem letu je dalo odpoved v bolnišnicah kar 55 zdravnikov, čakalne dobe so daljše, ljudi brez družinskega zdravnika pa več kot pred letom dni. Še slabše je na področju varnosti v državi, saj je nadzor naše južne meje natančno takšen, kot ne bi smel biti.

Trenutno se zdi, da smo vse manj varni in da je nereda vse več.

Policija delovne ljudi in občane na velikih mejnih prehodih »nadleguje« z ustavljanjem in preverjanjem, medtem pa migranti na manjših mejnih prehodih v Beli krajini brez nadzora nezakonito vstopajo v državo. Če jih policija opazi, jih ob magični besedi azil naloži in odpelje v azilni dom, čeprav so mnogi iz držav, kot je Maroko, kjer ni vojne, ampak je treba za preživetje delati. V Sloveniji so ob besedi azil kljub nezakonitemu vstopu iz Hrvaške upravičeni do strehe nad glavo, hrane in »žepnine«, ki je višja, kot bi z delom zaslužili doma, pa še proste izhode imajo.

Zakaj se ob takšnem sistemu čudimo, da je nezakonitih migrantov vse več? Naloga države je, da zagotavlja red in varnost. Trenutno pa se zdi, da smo vse manj varni in da je nereda vse več. Z nekaj cinizma bi lahko zapisali, da gre gospodarstvu ob vseh težavah na področju zdravstva in varnosti še kar dobro, čeprav gospodarska rast upada, inflacija v Sloveniji pa je dvakrat višja kot v EU.