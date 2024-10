Komentar Mateja Lahovnika: Polni zapori

Zaradi kritičnih razmer v zaporih oziroma prezasedenosti je vlada z odlokom omogočila prekinitev prestajanja kazni. Pravosodna ministrica sicer ugotavlja, da zaporniki, ki jim bodo zaradi gneče v zaporih začasno prekinili prestajanje kazni, niso zadovoljni z nepričakovano svobodo. Z nekaj cinizma bi lahko dodali, da so verjetno ugotovili, kako se jim pri nas v zaporu godi bolje kot na svobodi. Navsezadnje se marsikdo, ki čaka več mesecev ali celo let na kakšen specialistični pregled pri zdravniku, vpraša, ali ne bi v zaporu hitreje prišel na vrsto. Namesto uresničitve obljube o tridesetih dneh do specialista smo namreč dobili večstometrske vrste za vpis k družinskim zdravnikom in množico ljudi v ambulantah za neopredeljene. Zaporniki pa imajo tri obroke na dan, redno zdravstveno oskrbo in nobenih stroškov s komunalo in elektriko.

V vsaki šali je nekaj resnice, ampak najbolj skrb vzbujajoče pri tem je, da država odpoveduje prav pri funkcijah, ki so za ljudi najbolj pomembne. Potrebi po zdravju in varnosti sta najbolj pomembni. Ljudje ne pravijo kar tako, da tistemu, ki ima zdravje, manjka vse, kdor pa izgubi zdravje, mu manjka le zdravje. In z varnostjo je podobno. Zapori so prepolni, ker niti država niti EU nista sposobni zavarovati svojih zunanjih meja.

Tihotapljenje ilegalnih migrantov je zato donosen posel organiziranega kriminala, in dokler bomo dopuščali zlorabe azilnih postopkov za vstop in bivanje v EU, temu ne bo konca, ampak bo tega vse več. Na Dolenjskem in v Posavju so ob prvem koncu tedna v oktobru prijeli kar 381 ilegalnih migrantov oziroma za sedem avtobusov v vsega treh dneh.

Tihotapci v zaporih so za organizirane kriminalne skupine le nepomembni členi v verigi, ki jih zlahka zamenjajo z novimi. Država ne more tako hitro loviti, procesirati in zapirati tihotapcev, kot lahko kriminalne skupine uvajajo nove. Zaslužki pri tihotapljenju ljudi so visoki, kazni, če jih dobijo, pa relativno nizke. Za povrh pa je še predsednica države poslala slabo sporočilo o odnosu države do te vrste kriminala, s tem ko je pomilostila pravnomočno obsojenega tihotapca.