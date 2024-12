Komentar Mateja Lahovnika: Novo leto, nove dajatve

Slovenija z neto povprečno plačo po standardu kupne moči zaostaja za Češko in Poljsko. Namesto da bi mi dohitevali Avstrijce, vzhodnoevropske države prehitevajo nas. Razlog so visoke dajatve oziroma draga država, saj se višji davki in prispevki vgrajujejo v cene proizvodov in storitev. Minister za delo se rad pohvali, za koliko so se zvišale pokojnine, ampak pozabi povedati, da je usklajevanje odvisno od nominalne rasti plač in inflacije, realna rast plač in pokojnin pa je nižja.

V novem letu bomo dobili še obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki bo tudi znižal neto plače in pokojnine. Najbolj pa odmeva napoved novega nepremičninskega davka, ki naj bi za vsako drugo nepremičnino znašal 1,5 % vrednosti nepremičnine, nekateri v koaliciji pa se zavzemajo celo za 2 %. Takšna stopnja je zelo visoka, še posebno če upoštevamo, da so lastniki nepremičnin ob nakupu ali gradnji nepremičnin plačali DDV in vse komunalne prispevke, vsako leto pa plačujejo še nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Ob oddajanju v najem je treba odvesti še 25 % davka.

Ideja vlade, da bo z novim davkom znižala cene nepremičnin, ker bo povečala ponudbo, je zgrešena. Tisti, ki nepremičnine oddajajo, bodo povišali najemnine in davek prevalili na najemnike. Kdor ima v drugi nepremičnini družinskega člana ali pa jo sam občasno uporablja, je zaradi novega davka ne bo prodal, ampak verjetno le preklinjal požrešno državo. Zato ni najbolj jasno, kaj želijo s tako visoko stopnjo nepremičninskega davka doseči.

Če je nekdo na primer podedoval ali drugače pridobil dvosobno stanovanje v Ljubljani v vrednosti 250.000 evrov, bo ob 1,5-odstotni stopnji davka vsako leto plačal 3750 evrov, ob 2-odstotni stopnji pa celo 5000 evrov. Takšna visoka stopnja davka diši po mini nacionalizaciji nepremičnin, saj bistveno presega primerljiv davek na Hrvaškem. Tam bodo Slovenci za podobno nepremičnino na obali v novem letu odšteli okrog 500 evrov davka letno, pri nas pa bi bil davek od sedem- do desetkrat višji. Država, ki s takšno davčno politiko kaznuje pridne, ker delajo in varčujejo, pošilja zelo slabo sporočilo.