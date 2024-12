Komentar Mateja Lahovnika: Kriza

V predprazničnem vzdušju podjetja napovedujejo vse več odpuščanj, organizacija OECD pa je Sloveniji napoved gospodarske rasti za letos krepko znižala. Po oceni OECD so v Sloveniji potrebne reforme, posebno pokojninska, kar ni presenetljivo, saj trenutno polovica upokojencev pri nas prejema pokojnino pod pragom revščine.

Najnižja zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo znaša 748 evrov, najnižji znesek invalidske pokojnine 469 evrov, prag tveganja revščine pa je pri 903 evrih na mesec. Zato lahko mirno trdimo, da se vsaj polovica upokojencev pri nas sooča s krizo vsak dan, ko poskušajo finančno zvoziti mesec.

Slovenija je letos padla tudi na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, saj je med vsemi državami za štiri mesta slabša kot lani. Po tej raziskavi sta pri nas najslabše ocenjeni prav vladna in poslovna učinkovitost. Po zadnjih podatkih je Slovenija tudi najslabša med vsemi državami EU pri črpanju evropskih sredstev. Obnašamo se, kot da denarja iz evropskih skladov ne potrebujemo, saj smo na zadnjem mestu po kriteriju, koliko finančnih sredstev je že dodeljenih posameznim projektom.

Množica slabih novic samo potrjuje, da potrebujemo temeljite reforme.

Na vladi na potrditev čaka tudi predlog nove lestvice zneskov za obdavčitev nepremičnin za prihodnje leto, ki bo veljala za vse, ki imajo v lasti več kot eno nepremičnino. Sredi leta dobimo še nov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Mnoga podjetja pa je še posebno razjezil nov obračun omrežnine za elektriko, ker pač ne zmorejo prilagajati svoje proizvodnje zapletenemu novemu tarifnemu sistemu.

Množica slabih novic samo potrjuje, da res potrebujemo temeljite reforme. Ne potrebujemo pa ukvarjanja z vprašanji, ali in kje je dopusten tradicionalni blagoslov vina in ali je sploh dopusten tradicionalni blagoslov ob odprtju šole. Prav tako ne potrebujemo razprave, ali so za otroke parkeljni ob Miklavžu škodljivi. To je del slovenske tradicije, v katero se ne sili nikogar, se je pa tudi ne sme prepovedovati.

S pravimi stvarmi se moramo začeti ukvarjati in bomo imeli v tej državi vsi dovolj dela, predvsem pa bomo tudi živeli bolje.