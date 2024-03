Komentar Mateja Lahovnika: Izjemne pokojnine

Ministrstvo za kulturo je marca v javno razpravo dalo predlog zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Del pokojnin pri nas se je vedno delil po posebnih zaslugah, pa naj je šlo za borce, funkcionarje, športnike ali kulturnike. Borčevske pokojnine so se pod posebnimi pogoji celo dedovale. Čas bi bil, da se s podeljevanjem pokojnin za posebne zasluge preneha, ne pa da se sistem le prenavlja.

Pokojnina mora biti odvisna od vplačanih prispevkov v ZPIZ, ne pa od nekakšnih zaslug za narod. Sistem upokojevanja se je tako pogosto spreminjal, da ga marsikdo ne razume dobro, različne generacije upokojencev pa zaradi sprememb sistema niso v enakem položaju. Najvišja izplačana pokojnina pri nas je bila januarja kar 4210 evrov, povprečna starostna za polno dobo 1104 evra, najnižja zajamčena za 40 let delovne dobe pa 744 evrov. Po oceni Statističnega urada je prag tveganja revščine, po vseh podražitvah, nekje okrog 903 evre mesečno. Najnižja pokojnina za polno delovno dobo je pod tem pragom.

Pokojnine so torej res nizke, ampak ustvarjanje posebnih pogojev le za izbrance ni prava pot za izboljšanje sistema. S podeljevanjem privilegiranih pokojnin se namreč celoten sistem ruši. Če pokojnina ni odvisna od vplačanih prispevkov, ampak od nekakšnih zaslug za narod, potem mladi ne vidijo smisla, da plačujejo visoke prispevke v ZPIZ. Veliko delovnih ljudi je ob upokojitvi razočaranih, ko ugotovijo, da je pokojnina zelo nizka. Zato je treba ob reformi sistema razmišljati, kako še bolj povezati višino pokojnin s plačanimi prispevki v ZPIZ, da bodo imeli mladi motiv biti del sistema. Bolj ko oblast dela izjeme in deli izjemne pokojnine po zaslugah na področju umetnosti, športa in podobnih dejavnosti, manj bo med mladimi zaupanja v sistem.

Postavi pa se tudi vprašanje, kako je umetnik bolj zaslužen kot kakšna medicinska sestra, delavka ali trgovka, ki je 40 ali več let garala v težkih pogojih. S podeljevanjem izjemnih pokojnin za izjemne dosežke izbrancem se ustvarja samo nova delitev upokojencev na tiste z »navadnimi« in »izjemnimi« dosežki.