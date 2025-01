Komentar Mateja Lahovnika: Denar za izbrance

Državna agencija Spirit je na razpisu za premogovne regije izbranim podjetjem namenila 83 milijonov, ne da bi temeljito preverila njihovo boniteto in poslovno zgodovino. Podjetju brez zaposlenih so namenili 7 milijonov državnih subvencij, podjetju z enim zaposlenim 9,8 milijona, podjetju z manj kot 4 zaposlenimi pa 10 milijonov evrov pomoči.

Podjetje, kateremu so namenili skoraj 10 milijonov denarja davkoplačevalcev, je v letu 2023 ustvarilo skromnih 24.000 evrov prometa. To pomeni, da so mu namenili štiridesetkrat več pomoči, kot je podjetje imelo prihodkov v letu pred razpisom.

Zelo veliko državnih milijonov namenjajo za relativno malo novih delovnih mest. Tako so na primer podjetju nečakinje vidnega člana vladne stranke namenili 1,33 milijona državne pomoči, ustvariti pa mora vsaj 4 delovna mesta do leta 2029. To pomeni, da naj bi podjetje prejelo 332.500 evrov državne pomoči za vsako novo delovno mesto ali kar 140 povprečnih bruto plač.

Še bolj bizarno pa je, da se podjetje z dejavnostjo, ki so jo prijavili na razpisu, pred tem ni ukvarjalo, ampak naj bi tehnologijo kupilo od strica, katerega podjetje je končalo v stečaju.

Zelo veliko državnih milijonov za relativno malo novih delovnih mest.

Minister za gospodarstvo je ravnal pravilno, da je zahteval revizijo in rezultate poslal Računskemu sodišču, ampak se pri tem ne sme končati. Celoten razpis bi zaradi nesmiselno postavljenih kriterijev, ki kar kličejo po zlorabah, morali razveljaviti. Popolnoma neracionalno in nelogično je, da državna pomoč presega polovico vrednosti investicij, saj lastnica ne bo država, ampak zasebniki.

Prav tako je neracionalno, da se namenja krepko prek sto tisoč evrov pomoči na vsako dodatno delovno mesto. V enem izmed primerov je izbrano podjetje pred razpisom celo navidezno zmanjšalo število zaposlenih, da bo kasneje lažje upravičilo pomoč, ko bo delavce zaposlilo nazaj.

Na potezi sta tudi premier Golob in minister za finance, da zahtevata preklic razpisa in vzpostavitev racionalnih kriterijev za dodeljevanje državne pomoči podjetjem. Namen razpisa je namreč razvojna pomoč premogovnim regijam, ne pa takšna domačijska delitev državnega denarja izbrancem.