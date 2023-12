Komentar Marka Uršiča: Rusinja na Poljskem

Mednarodni olimpijski komite (MOK) bo na olimpijskih igrah naslednje leto v Parizu ruskim in beloruskim športnikom in športnicam dovolil nastopanje, in to pod nevtralno zastavo. Kot dodaten pogoj udeleženci iger iz Rusije in Belorusije ne bodo smeli imeti dejavnih povezav z vojsko ali drugimi oboroženimi silami, prav tako ne bodo smeli dejavno izražati podpore vojni v Ukrajini.

»Dejavne« povezave z vojsko so seveda same po sebi jasne, a treba je tudi vedeti, da je denimo CSKA športni klub ruske vojske, Dinamo iz Moskve policijski klub. CSKA in njegove športne sekcije so sicer zdaj v zasebnem lastništvu, a vemo, kako je v Rusiji s »podjetništvom«. Sicer je MOK članom iz kluba CSKA tudi prepovedal olimpijsko udeležbo. Kriterije za nastop v Parizu za zdaj izpolnjuje osem ruskih in trije beloruski športniki, v ekipnih športih, tudi zaradi zamujenih kvalifikacijskih kriterijev, jih ne bo.

Ukrajina, Poljska, Litva in Latvija že dolgo časa nasprotujejo udeležbi (Belo)rusov na OI, omenjal se je tudi bojkot. Poljska je oster ruski nasprotnik, zato je zelo odjeknila novica, da bo ruska teniška igralka zdaj igrala pod poljskimi barvami. Waleria Olianowska (izvirno Valerija Oljanovskaja), ki že šest let trenira na Poljskem, je pred kratkim prejela državljanstvo in namerava novo državo zastopati na turnirjih.

Sicer na najnovejši lestvici WTA, je na 564. mestu, še vedno ni navedena kot Poljakinja, a se bo to kmalu spremenilo. »Pred nekaj tedni sem prejela poljsko državljanstvo in zdaj lahko samozavestno zastopam Poljsko. Res upam, da bom kmalu tudi v reprezentanci,« pravi 22-letnica, rojena v Moskvi.

Ta ne podpira dejanj ruskih čet v Ukrajini. Po izbruhu vojne je v ganljivi objavi na instagramu močno kritizirala svojo domovino. »Na Poljskem se počutim odlično, celo fantastično. Sploh v položaju, v katerem sem bila in v kakršnem sem zdaj – to je kot zemlja in nebo. Poljski sem zelo hvaležna za to priložnost, tudi vsem, ki so mi na tej poti pomagali. Res sem vsem hvaležna,« je povedala nova poljska državljanka. Nekoč revolucionarna Rusija pa je zdaj po svobodi govora pekel.