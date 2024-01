Komentar Marka Uršiča: Opomin OI 1972

Poletne olimpijske igre v Parizu da bodo športni praznik? No, lepo počasi. Poljska in baltske države so zaradi ruske invazije na Ukrajino grozile z bojkotom iger v prestolnici luči, če se bodo tam športno »vojskovali« tudi ruski in beloruski predstavniki in predstavnice.

Seveda bojkota ne bo, najbolj bi bili prikrajšani ravno Poljaki in Poljakinje, to je med vrsticami potrdil tudi šef poljske olimpijske odprave za Pariz, nekdanji vrhunski suvalec krogle Tomasz Majewski, dvakratni olimpijski zmagovalec iz Pekinga leta 2008 in Londona štiri leta pozneje. Namreč razpredal je o možnostih poljske ekipe za odličja v francoski prestolnici, kandidatov je kar nekaj, za Ruse in Beloruse pa je dodal, da jih je treba v Parizu čim bolj ignorirati.

Zapleti na olimpijskih igrah v Franciji gotovo bodo, na sabljaškem svetovnem prvenstvu v Milanu je bila sramotno, seveda gre gnus na mednarodno zvezo, diskvalificirana Ukrajinka Olga Harlan, ker se po dvoboju ni hotela rokovati z Rusinjo Ano Smirnovo.

V Münchnu je bilo ubitih enajst izraelskih športnikov, trenerjev, en policist.

Tudi na nedavnem šahovskem svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah v Samarkandu v Uzbekistanu najboljši poljski šahist Jan-Krzysztof Duda pred obračunom z Rusom Denisom Hismatulinom ni želel nasprotniku seči v roko. Pa ni tukaj težava le nastop ruskih in beloruskih športnikov in športnic na pariški olimpiadi. Kaj, če se bodo v denimo borilnih športih na tekmovališču v dvoboju srečali športniki iz arabskih držav in tisti izraelski.

Kar pozablja se zgodovino in olimpijske igre leta 1972 v Münchnu, ko je bilo s strani palestinske organizacije Črni september ubitih enajst izraelskih športnikov in trenerjev, pa tudi en zahodnonemški policist. Pariške prireditelje poletnih olimpijskih iger bo bolela glava. Lahko imaš odbojko na mivki pri stolpu Eiffel ter košarko 3x3, breakdance, kolesarstvo BMX in rolkanje na trgu Concorde, a če zadostno ne poskrbiš za varnost nastopajočih in gledalcev ...

A vedno je tako, da psi lajajo, karavana pa gre naprej. Incidenti se bodo »pozabili«, države pa se bodo spet žlahtno hvalile, koliko odličij so osvojile na olimpijskih igrah. Do naslednjih vojn in olimpijskih iger, zimskih, poletnih, svetovnih prvenstev, evropskih ...