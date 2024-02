Komentar Marka Uršiča: Obsedeno zaljubljen

Atletika je kraljica športov. Je pa kraljica ženskega spola. Veliko je atletskih »kraljic«, ki so zaradi natreniranega telesa željne očem in še česa moških, navijačev in tudi atletskih kolegov. Poljska sprinterka Ewa Swoboda je poleg kakovosti na tekmovanjih vidna tudi po tem, da je po telesu opazno potetovirana.

Svojčas je prijateljevala s suvalcem krogle Konradom Bukowieckim, zdaj je nosilec srebrnega odličja z evropskega prvenstva na odprtem leta 2018 v Berlinu »slabša« polovica odlične tekačice na 400 m Natalie Kaczmarek. Do tukaj se zdi zgodba »normalna«, a v tem trenutku v pripoved vstopi tudi Sebastian Urbaniak.

Ta je tekač na 400 m ovire, nastopil je tudi na EP pred dvema letoma v Münchnu. Zloglasen pa je po tem, da nenehno nadleguje Ewo Swoboda. V soboto je ta tekmovala na 60 m na poljskem državnem prvenstvu v Torunu, na tribuni pa je bil tudi Urbaniak. Slednjega je poljska zveza že kaznovala zaradi nadlegovanja Swobodove, v soboto je sprinterka pred finalom varnostnike prosila za odstranitev nadležneža, redarji so ga, ker se je upiral, na silo odvedli iz dvorane in predali policiji.

Urbaniak je že ovaden zaradi uničenja lastnine in udarca pripadniku varnostne službe. Atlet je sicer v intervjuju za spletno stran Interia Sport priznal, da je obsedeno zaljubljen v Ewo Swobodo, v Torunu je med drugim kričal in zmerjal udeležence tekmovanja. Grozi mu pet let zapora in visoka denarna kazen. Ewa pravi, da se zaveda, da je javna osebnost in da mora to upoštevati, vendar je nekaj, če je nekdo oboževalec, drugače pa, če je »psihopatski obsedenec«.

Sebastian Urbaniak ji je med nekimi pripravami poslal sporočilo s fotografijo ženskega spolnega organa. Na predlansko silvestrovo, ko jo je zalezoval pred njenim stanovanjem in vanj hotel vstopiti, je vrata odprl še en poljski atlet Jakub Krzewina (disciplina 400 m), vnela sta se prepir in pretep, Urbaniak pa je utrpel zlom golenice. Ewe Swobode takrat sploh ni bilo doma. Med drugim je nekoč nadlegovalcu povedala, naj gre k psihiatru, in ga telefonsko blokirala kot klicatelja. Vsaka zgodba je poučna, ne pozabimo namreč na številne športne primere spolnega nadlegovanja, ki jih zagrešijo trenerji.