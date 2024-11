Seveda brez kolesarstva po sodobni slovenski športni »razvadi« ne moremo. Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec ... niso »burka«, je pa »burka« država Burkina Faso. Imamo kolesarsko dirko po Franciji, Tour de France, svoj Tour oziroma kolesarsko pentljo pa imajo tudi v že omenjeni zahodnoafriški državi. In ta pentlja se je zdaj zavozlala.

Mednarodna kolesarska zveza UCI je namreč dirko Tour du Faso umaknila iz uradnega koledarja tekmovanj zaradi udeležbe ruskih tekmovalcev. Medtem ko je večina mednarodnih športnih zvez zaradi znanih razlogov zamrznila sodelovanje ruskih športnikov na velikih in tudi drugih tekmovanjih, so v Burkina Fasu priredili Tour, ki so se ga udeležili tudi kolesarji iz Rusije. Denimo tretjo etapo dirke v Koudougouju je dobil Rus Anton Popov iz moskovske ekipe CSKA. To pa je športni klub ruske vojske oziroma Centralni športni klub vojske (Centralnij sportivnij klub Armii, CSKA).

Vlada Burkina Fasa je protestirala na odločitev Mednarodne kolesarske zveze. Državna ministrica Bassolma Bazie je uradno izrazila nasprotovanje ukrepu UCI in poudarila, da nihče ne sme diktirati, koga lahko Burkina Faso povabi na svoje športne dogodke. Burkina Faso, ki mu vlada vojaška hunta pod vodstvom kapetana Ibrahima Traoreja, je denimo po državnem udaru 30. septembra 2022 obrnila hrbet zgodovinskim partnerjem, kot je Francija. No, to »partnerstvo« ima kolonialno zgodovino, je pa Burkina Faso (takrat se je imenoval Zgornja Volta) popolno samostojnost od Francije dobil 5. avgusta 1960.

Po državnem udaru pred dvema letoma se je približal Rusiji. Kolesarski Tour du Faso, dirka kategorije 2.2, sicer poteka od leta 1987 in je ena redkih na afriški celini pod okriljem mednarodne zveze UCI. Zbliževanje Burkina Fasa z Rusijo je vidno tudi v športnem kontekstu, kar povzroča polemike na mednarodnem prizorišču, torej kolesarska dirka v tej afriški deželi ima tudi politično ozadje. Politika, ta gangsterska logika, kako pokrasti čim več naravnih virov drugih držav, pa govori sama zase. Burkina Faso ima namreč od naravnih virov zlato, mangan, apnenec, marmor, fosfate, baker, železo, kositrno rudo in sol.