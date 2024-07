Komentar Marka Uršiča: Berlin - Pariz

Francoski prireditelji s svojimi silami bodo na bližnjih olimpijskih igrah v Parizu imeli garaško delo, da v popolnosti poskrbijo za varnost na tekmovališčih, ker se bodo odvijale OI, in seveda tudi gledalcev, ki bodo obiskali olimpijske objekte. Pa ne le to, za varovanje je treba poskrbeti tudi v samem velemestu, kar je velika logistična naloga. Opozorilo, da se lahko dogodi kaj neprijetnega, pa je že prišlo.

Teroristi so namreč v Berlinu med finalno tekmo nedavnega evropskega prvenstva v nogometu načrtovali napad. Sklepno srečanje med Španijo in Anglijo so odigrali pred dobrim tednom dni, tarča terorističnega napada naj bi bili angleški navijači, po navedbah nemških varnostnih služb so domnevne napadalce že nekaj časa nadzorovali in napad nazadnje preprečili. Na tribunah olimpijskega stadiona v Berlinu je bilo sicer na finalu prisotnih 65.600 gledalcev, videli so zmago Španije z 2:1, veliko navijačev pa je tekmo spremljalo tudi v navijaških conah v Berlinu. Zdaj se je izkazalo, da bi bili lahko nekateri navijači v teh posebnih območjih za pristaše v veliki nevarnosti, če ne bi bilo učinkovitega delovanja varnostnih organov.

Tarča napada naj bi bili tisti v navijaški coni na Breitscheidplatzu, enem od najbolj ikoničnih območij v Berlinu. A nemški organi so že pred tem pridržali tri moške, ki so bili več dni na očeh policije. Preiskali so hiše omenjenih na treh lokacijah v Potsdamu, v akciji so sodelovale specialne enote. Takšne ukrepe so po besedah tiskovnega predstavnika berlinske policije sprejeli zaradi neposredne grožnje islamistov. Namreč po zadnjih ugotovitvah na podlagi zbranih dokazov naj bi bili domnevni napadalci povezani z Islamsko državo. Primer sicer trenutno preiskuje tožilstvo.

Olimpijske igre in Pariz bo varovalo nekaj več kot 60.000 policistov in vojakov, natančneje 45.000 organov javnega reda in miru, in približno 18.000 soldatov. Pa ne, da bi do varnostne grožnje lahko prišlo le med turisti, obiskovalci olimpijskih iger oziroma navijači. Zaradi različnih vojnih konfliktov po svetu bolje da žreb v posamičnih kontaktnih športih za tekmeca ne določi dveh narodnostno, politično ali versko tveganih različnih posameznikov.