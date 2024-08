Komentar Marka Uršiča: Andrej Urlep

Vsako leto (ni) eno in isto. Vemo, kdo bo nogometni prvak v Španiji (Real Madrid), Franciji (Paris Saint-Germain), Angliji (Manchester City), Italiji (Inter), Nemčiji, to bo Bayer(n). Komercialni nogometni tok gre naprej, odbojkarsko državno prvenstvo je v Evropi resnično cenjeno le v dveh državah, košarka pa je v globoki senci poklicne lige v ZDA in Kanadi.

Ob slovesu Gorana Dragića je z vidika Slovenije v zadnjih dneh, vsaj za nas, najbolj odjeknila košarkarska novica, da bo Andrej Urlep spet treniral oziroma vodil moštvo na Poljskem. Postal je namreč glavni strokovnjak kluba Spójnia Stargard. Gre seveda za prvoligaša, v zadnji sezoni je zasedel četrto mesto, v boju za bron ga je ugnal Śląsk iz Wrocława, kjer je levji del kariere preživel 67-letni slovenski trener. Andrej Urlep je s Śląskom na svoji trenerski poti petkrat postal poljski prvak, enkrat z Anwilem iz Włocławka, vodil je še nekaj drugih moštev. Ljubljančanova vrnitev na Poljsko, bil je tudi selektor reprezentance, je dokaj presenetljiva, ker se za sam konec zadnje od mnogih epizod s klubom iz Wrocława (med letoma 2021 in 2023, bil pa je prvak leta 2022) ni po pričakovanju znova okronal. Bil pa je prepoznaven tako kot že vso svojo trenersko kariero, spomnimo se ga denimo že, odkar je vodil ljubljansko Ježico, po brezkompromisnem komuniciranju s svojimi varovanci, preseči zna tudi kakšno mejo.

Ob slovesu Dragića je vest še, da bo Andrej Urlep spet trener na Poljskem.

Eden od njegovih vzdevkov je tudi El Furioso (besni). Mu pa priznavajo, da je prenovil in moderniziral klubsko košarko na Poljskem. V Sloveniji se ne tare vrhunsko kakovostnih košarkarskih trenerjev. Čas bo (še) enkrat pokazal, kako kotira slovenski selektor Aleksander Sekulić, ve pa se tudi, s kom je Slovenija leta 2017 postala evropski prvak (Igor Kokoškov). Tudi Nemce je lani do naslova svetovnega prvaka vodil Gordon Herbert, ki ima kanadsko in finsko državljanstvo. Vse zapisano seveda nima povezave v tem, da bo Andrej Urlep (spet) postal selektor Slovenije, je pa denimo v zadnjih letih poljske košarkarske klube vodilo še nekaj slovenskih trenerjev (Sašo Filipovski, David Dedek, Zoran Martić, Sebastjan Krašovec ...). Andrej Urlep ima torej besedo v Zahodnopomorjanskem vojvodstvu.