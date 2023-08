Komentar Lovra Kastelica: Jesiharji

Kuga, črne koze, kolera, jetika, tifus, sifilis, španska gripa, koronavirus … Pravkar smo našteli bolezni, ki so še kako zaznamovale našo zgodovino. Prav vsako obdobje je imelo svojo, pri čemer pa je zanimivo, da se je od srednjega veka pri nas obdržalo le eno razkuževalno sredstvo – kis. Ki ga Slovenci že od nekdaj uporabljamo tudi za razkuževanje zraka. A če smo ga v ta namen pred stoletji kuhali v velikih kotlih, in to na ulicah, ga kuhamo danes le še v zarotniških krogih.

Pred dvajsetimi leti je v enem izmed študentskih domov v Rožni dolini že nekaj dni grozljivo smrdelo. Ena izmed stanovalk je imela vsega dovolj in potrkala je na vrata garsonjere, pred katero je bilo najbolj neznosno. Sosed je odprl vrata in videla je, kje tiči zajec. Tičal je v velikem loncu, v katerem se je kuhal kis. Študent je imel fiksno idejo, da bo s kuhanjem kisa preprečil bližajočo se katastrofo.

Med korono se je kuhanje kisa še močneje razpaslo, odkar pa smo tarča vseh možnih ujm, je tega samo še več. Tisti, ki verjamejo, da je kis najbolj učinkovito sredstvo, ki se s segrevanjem dviguje v oblak, tam zgoraj pa potem nevtralizira atmosfersko napako do te mere, da se ne zgodi nič hudega, priporočajo, da kis, naj bo alkoholni in 9-odstotni, kuhamo na plinskem gorilniku. Koder je bilo dovolj aktivnega kisanja, pravijo, tam ni prišlo do silovitih neviht!

Vremenoslovca Branka Gregorčiča takšni eksperimenti že od nekdaj nasmejijo: »V enem samem nevihtnem oblaku se sprosti energije za nekaj atomskih bomb, tako da je vplivati na vremenske procese praktično nemogoče. To je tako, kot bi mravlja poskušala ustaviti slona …«

Kar pa sodobnih jesiharjev niti približno ne prepriča: ker je vera stvar religije, v (Gregorčičevo) znanost pač ne morejo verjeti. Prepričajo jih lahko le dokazi in dejstva, a od koga, če ne od znanosti, za katero stojijo znanstveniki, njih pa je izklesal naš šolski sistem.

Izvrgel pa je tudi kisarje, ki brez ustrezne izobrazbe zdaj predavajo, da je po covid agendi na vrsti klimatska, to pa zato, ker je na svetu preveč ljudi in se izvaja načrtna depopulacija. Izvajajo jo velike korporacije s pomočjo geoinženiringa oziroma tistih, ki vplivajo na vreme. Ti so menda krivi tudi za zadnje katastrofalne poplave; in prav ti so si Slovenijo izbrali za laboratorij, v katerem izvajajo poskuse na tem ubogem narodu.

Vi se kar norčujte, pravijo, bo že prišla huda ura in kis boste takrat zaman iskali!

In res je prišla. Če kdaj, bi jih potrebovali tokrat. Pa jih ni bilo.