Komentar Lovra Kastelica: Diamantna princesa

Kanadski stevard Gaëtan Dugas je od leta 1972 zamenjal več kot 2500 spolnih partnerjev. Zaradi odpovedi ledvic, ki jo je povzročila okužba z virusom HIV, je umrl leta 1984 in postal najslavnejši ničti bolnik vseh časov.

Ker je bil prvi, ki so mu postavili diagnozo virusa HIV, so mu ameriški raziskovalci tedaj prilepili oznako O, ta črka pa je pomenila, da gre za bolnika izven Kalifornije (Out-of-California). Ker pa so nekateri črko O zamenjali s številko 0, je pacient O postal bolnik 0, pacient zero pa odtlej pomeni naziv za prvega dokumentiranega bolnika, za katerega je znano, da je bil vir izbruha določene bolezni v populaciji.

Drugi najslavnejši pacient zero je bil 80-letni Wu iz Hongkonga: gre za starca, zaradi katerega je morala biti mogočna križarka Diamond Princess s kar 2666 potniki in še 1045 člani posadke kar 42 dni zasidrana pred obalo Jokohame. Toliko časa, od 4. februarja do 16. marca 2020, je namreč trajala kalvarija potnikov, ki so vstopili na ladjo še v predkoronskem času, z nje pa so jim dovolili šele, ko se je svet že utapljal v vsesplošni histeriji, ta je trajala naslednji dve leti in je ni povzročala pandemija, pač pa človek. Med potniki so bili tudi trije pari iz Slovenije: dva iz Koroške in eden s Koprskega.

Po dveh mesecih, ko je večina okuženih že pomrla, so ladjo sežgali.

Ker se je kviz na ladji zavlekel, se je večer pred izkrcanjem vrnila nekoliko pozneje. Tedaj pa se je po zvočniku zaslišal glas ladijskega kapitana: »Dame in gospodje! Obveščamo vas, da so nas hongkonške oblasti obvestile, da je bil prebivalec Hongkonga pozitiven na koronavirus …« Njen mož bi kmalu znorel: »Lahko, da smo že bolni, pa tega sploh ne vemo!« Nujno je potreboval svež zrak. Odprl je balkonska vrata in se spomnil, kaj pomeni eksponentna rast, in začel je poblaznelo množiti: »Če je okužil najmanj dva na dan in bi vsak okužil še dva ...«

Diamantna princesa je že kmalu zatem postala ladja norcev. »Vsi so bili videti podivjani in jezni,« se je spominjala njegova žena. Ko je stopila do ograje ter se zazrla proti velikanskemu filmskemu platnu, na katerem so vrteli Straussov valček, je bila prepričana, da se je znašla na Titaniku.

Ne, ni bil Titanik, svet je doživel samo svojo karanteno, ki je v resnici izraz za štirideset (quaranta) dni, tako dolgo pa so morale ladje (v času Beneške republike), če so posumili, da na krovu razsaja kuga, ostati na morju. Po dveh mesecih, ko je večina okuženih že pomrla, so ladjo sežgali. Diamantne princese, našega spomina na korono, (še) niso.