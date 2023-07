Komentar Lare Paukovič: Zaroka leta

Fotografija je zlomila splet – do danes jo je všečkalo skoraj milijon ljudi in pol. Ja, za skoraj celo Slovenijo se jih je nabralo, da bi izrazili podporo Luki Dončiću, ki je šel na kolena in v objemu bleščeče belega cvetja zaprosil dolgoletno dekle Anamario Goltes. Zaroka je bila hitro razglašena za zaroko leta, kar bo najbrž tudi ostala. Ne nazadnje ni lahko prekositi Luke Dončića.

Poleg tega je vsebovala vse, kar mora zaroka vsebovati, da se Slovencu orosi oko. Prvič, Luka Dončić je športnik, čigar ime poleg Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in Tine Maze sproža največ nacionalnega ponosa. Ni skrivnost, da smo Slovenci najbolj ponosni na športnike in od vseh smo trenutno bržkone najbolj ponosni prav na Dončića. Takrat še ne dvajset let star mulc je Slovenijo leta 2017 pomagal pripeljati do naslova evropskega prvaka v košarki in njegova pot se je povzpela tako strmo, da nas danes, ko igra v ligi NBA, v ekipi Dallas Mavericks, Američani poleg Melanie Trump poznajo predvsem po njem.

Drugič, Dončić je za kraj zaroke izbral – Bled. Fant je danes vreden 25 milijonov, svojo drago bi lahko zaprosil praktično kjer koli, lahko bi se iz helikopterja spustil na najbolj eksotično lokacijo na svetu in ji priredil ognjemet, a je izbral slovenski turistični biser, kjer se zaročajo in poročajo mnogi njegovi rojaki. Pokazal je, da je v bistvu še vedno »eden od nas«.

In, tretjič, ljubezenska zgodba Dončića in Anamarie je zgodba, kakršno imamo radi. Skupaj sta od zgodnjih najstniških let, to pomeni, da dekle z njim ni zaradi denarja, ampak da gre za pristno otroško ljubezen. Najraje dopustujeta na Krku – spet stvar, ki jo počne vsak drugi Slovenec. Do zdaj v njunem razmerju ni bilo nobenih ekscesov razen tega, da sta se vmes enkrat razšla in prišla nazaj skupaj, kot praktično vsak najstniški par. Anamaria je uglajeno, rezervirano dekle, ki ne povzroča težav, se drži bolj zase, Luko podpira na vseh tekmah in gradi uspešno kariero kot model in poslovna ženska – ampak taka, poštena, bog ne daj, da bi bila kakšna vplivnica ali žurerka dvomljivega slovesa, ki pretirano zahaja v nočne klube. Z Luko skupaj živita v Dallasu s svojimi prikupnimi kužki, občasno delita fotografije umirjenega družinskega življenja in sledilcem sploh slikata ljubezensko pravljico, ki velja za nekakšen ideal, čeprav v resnici nihče ne ve veliko o njuni zvezi. Glavno vprašanje zdaj je, kdaj bodo razmerje popestrili še otroci – po poroki in ko se jima pridružijo še mali Dončići, bosta verjetno lahko kandidirala za najidealnejšo družino Slovenije.

Kakor koli, da ne bom izpadla kot popoln cinik, kar tako ali tako sem – še vedno se mi zdi bolje, da je tema tedna zaroka kot pa prometne nesreče, vročinski valovi in visoke cene na Hrvaškem. Vseeno si ne morem kaj, da se ne bi vprašala, ali je vredno žrtvovati tako intimen trenutek za zavidanje in všečke vsega sveta. Anamaria in Luka seveda še zdaleč nista edina, »persone« na družbenih omrežjih kar tekmujejo, kdo bo imel najbolj sanjsko in romantično zaroko in kdo bo vse skupaj lepše dokumentiral in predstavil javnosti. Toda kaj je vredno več – iskreno presenečenje ali to, da nosiš izbrano koktajl obleko, stojiš sredi cvetličnih aranžmajev, nekje v grmovju pa se skriva fotograf, ki preži na tvoj najlepši profil?