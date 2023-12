Komentar Lare Paukovič: Nazaj v zasebno

Ste tudi vi na facebooku ali instagramu pred časom zaman iskali bežnega znanca, morda nekdanjega prijatelja iz srednješolskih ali študijskih dni? Ko ga o tem povprašate, odvrne, da si je izbrisal profil, ker na družbenih omrežjih ni imel več kaj iskati.

Splošna naveličanost nad vsebinami na družbenih omrežjih je vse pogostejši pojav: nedavno je zakrožila objava dekleta, ki je trdilo, da je odsledilo vse vplivneže, ker so brez stika z realnim svetom, pa naj bo to širše družbeno dogajanje ali vsakdanje stiske ljudi, da bi še kar koli odneslo od njihovih vsebin.

»Delam od devetih do petih in komaj najdem čas, da grem na fitnes in počnem stvari, ki me veselijo, ne morem se poistovetiti z ljudmi, ki vse dni hodijo na pilates in zapravijo na stotine evrov v različnih trgovinah. Rada bi namenila svoj čas ljudem, s katerimi se lahko poistovetim in ki mi lahko povejo kaj pametnega,« je zapisala v objavi, ki je požela na stotine komentarjev podobno mislečih. Četudi je relativno nov, so se uporabniki očitno naveličali tudi tiktoka – če je bil na začetku prostor za spontane, smešne posnetke, je zdaj večina vsebin stažiranih in tudi tam so prevladali vplivneži.

Mogoče bodo kreatorji na družbenih omrežjih sčasoma pojedli drug drugega, mi pa se bomo, če nas bo zanimalo, kaj počnejo naši neslavni prijatelji, prisiljeni spet dobivati v baru.

Toda ne vržejo se vsi aktivno v to, da bi na družbenih omrežjih iskali ustvarjalce, ki so bolj avtentični in informativni: nekateri si, tako kot moj znanec, enostavno izbrišejo profile. Dovolj imajo in vse več jih je: zdi se jim, da zanje v svetu družbenih medijev, kjer je imperativ, da je treba ves čas nekaj producirati, promovirati, početi, biti inovativen, izstopati iz množice, ni več prostora. Ker niso del mase, ki z družbenimi omrežji služi, oni pa z njo, so njihove objave spregledane, ne dobijo nobenih odzivov ali všečkov, poleg tega pa imajo občutek, da se za razliko od začetkov instagrama v letu 2012 nanj ne spodobi več nalepiti hitre fotke sobotnega kosila.

Kajti ne glede na to, da imajo ljudje vplivnežev dovolj, na žalost ni poti nazaj v preproste čase, ko sta bila facebook in instagram svojevrstni divji zahod, pust in neizkoriščen s strani marketinško spretnih posameznikov – vse kaže, da se bo rast teh platform, v smislu, da jih bodo vplivneži popolnoma izželi in plačane ter vnaprej načrtovane vsebine, s katerimi krepijo svoj brand, dvignili še na višjo raven, samo nadaljevala.

To zaznavajo tudi globalne raziskave. Ameriški poslovni medij Fortune poroča o tem, da ljudje vse manj objavljajo na javnih družbenih omrežjih, ker imajo občutek, da so te kanale prevzeli ljudje, ki so za to, da zabavajo množice, plačani, in ostale kurirane vsebine. Z drugimi besedami: družbeni mediji so postali manj družbeni in bolj mediji. »Navadni« ljudje svoje profile tako ukinjajo ali pa se selijo na zasebne platforme in v pogovorne skupine. Vzpon zasebnih digitalnih medijev je že v začetku leta 2023 napovedal tudi Mark Zuckerberg, za katerega si lahko mislimo, da je, kar se digitalnih trendov tiče, zajeten korak pred nami.

Najbolj optimistični naveličanci nad digitalnim svojevrsten razpad širšega mehurčka družbenih medijev utopično vidijo kot priložnost za to, da dokončno ukinemo svoje profile in ponovno obudimo druženje zunaj. A morda pa sploh ne gre za utopijo. Mogoče bodo kreatorji na družbenih omrežjih sčasoma pojedli drug drugega, mi pa se bomo, če nas bo zanimalo, kaj počnejo naši ne-slavni, ne-vplivniški prijatelji, prisiljeni spet dobivati v baru. Ne bi bilo slabo.