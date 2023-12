Komentar Gordane Stojiljković: Naziv, ki ne obstaja

Si predstavljate, da se na sodišču borite za skrbništvo nad otrokom, v dopisih CSD, kjer vam grozijo z odvzemom otroka, pa se socialna delavka podpisuje kot magistrica kazenskega prava? Že sam podpis pri naslovniku zbuja najmanj nelagodje, če ne že strah pred kazensko odgovornostjo, saj ima ta občutek, da je na sodišču in ne na centru za socialno delo. Še posebno nesprejemljivo pa je, da ta oseba dela z ranljivimi osebami.

Jasno je, da so socialni delavci ljudje različnih strok oziroma profilov, torej od tistih, ki imajo strokovno znanje na področju socialnega dela, kot tistih, ki izhajajo denimo iz medicinske, navsezadnje tudi pravne stroke. No, zdaj se je izkazalo, da naziv magister kazenskega prava sploh ne obstaja. Tako so namreč zgoraj omenjeni osebi odgovorili na obeh univerzah.

Kot so zapisali na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, »po nobenem od akreditiranih magistrskih študijskih programov ni mogoče pridobiti strokovnega naslova magister kazenskega prava«, enako tudi na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Na obeh fakultetah sicer izvajajo magistrski študijski program pravo, ob zaključku študija pa diplomant dobi naziv magister ali magistrica prava.

Ko sem oktobra pomočnici direktorja poslala vprašanja v zvezi z obravnavnim primerom, sem prosila tudi za komentar, zakaj se delavka podpisuje na tak način, saj se večina namreč podpiše le kot strokovna delavka ali delavec CSD. Napisala sem, ali morda socialna delavka dela v odvetniški pisarni ali celo na sodišču in da se lahko tak podpis šteje tudi kot prikrita grožnja. Pomočnica mi je odgovorila le, da »oceno ogroženosti otroka pripravljajo strokovnjaki, kot so socialni delavci, pedagogi, psihologi, pravniki in drugi pomembni deležniki, ki obravnavajo družino«.

No, zadeva je zdaj romala na komisijo za preprečevanje korupcije. Zakaj ima socialna delavka potrebo, da k svojemu siceršnjemu nazivu v uradnih dokumentih pripisuje kazenski, ve le ona, a dejstvo je, da takšen strokovni naziv sploh ne obstaja. V tem bi lahko kdo videl celo zastraševanje ali pa da si socialna delavka na tak način dviguje lastno vrednost. Neverjetno.