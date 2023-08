Komentar Gordane Stojiljković: Lumpi

Danes 7. rojstni dan praznuje naš muc. Ime mu je Lumpi, čeprav sliši tudi na ime Bajs, Tumpi, Dumpi. Vas zanima, zakaj si moj muc zasluži prostor v teh vrsticah? Iz dveh razlogov. Prvi je ta, da sem se zaradi njega znebila edine hude travme v življenju. Do njegovega prihoda (moja dva sta me več kot pol leta dnevno bombardirala z željo, da bi naš dom razveselil en mucek) sem namreč, čeprav ljubiteljica živali, sodila med največje mačkomrzce daleč okoli.

Pa ne, ker bi imela alergijo na mačje dlake, enostavno jih nisem prenesla v zaprtem prostoru z mano vred. Vsi, ki to vedo, so svoje mačke v času, če sem bila slučajno na obisku, zaprli v drugo sobo ali kopalnico. V nasprotnem primeru sem kavo spila stoje, s tretjim očesom pa budno spremljala vsak mačji korak.

Misel, da bi se me na kakršen koli način dotaknil, je v meni zbujal nadvse velik odpor. Potem pa je mala kepica zakorakala v naše življenje. Ne mine dan, da nam ne bi narisal velikega nasmeha na obrazu. Sledi vsem mojim korakom. Če kuham, mi krade peteršilj, solato, da o brstičnem ohrovtu in olivah sploh ne govorim. Ja, je bolj vegi sorte, meso, razen govedina, ga ne gane preveč. Ko grem na stranišče, gre tudi on, ko se tuširam, je z menoj pod tušem, spi pa itak v zakonski postelji. Če sem na telefonu in se crklja pri meni, me s tačko nežno poboža po obrazu, češ, »ej, tukaj sem«.

Edino, kar me spravlja ob živce, so njegovi obiski sosedov, kamor jo ucvre prek balkona tisti trenutek, ko za sekundo pozabiš nanj. Pa ne le najbližjih, zgodi se, da sploh ne vem, na katera vrata moram pozvoniti, da ga dobim nazaj. No, naš Tumpi je »kriv« še za eno dokaj pomembno stvar v mojem življenju. Na mojo pedantnost, ki mi je bila, na žalost, položena v zibelko.

Ne morem si pomagati, stanovanje mora biti snažno in čisto, s teženjem partnerju in hčerki pa sem že zdavnaj presegla plafon. Ker ima naš Tumpi dolgo belo dlako, bi namreč lahko 24 ur na dan letala po stanovanju s krpo in sesalnikom v roki. Pa me je natreniral, da se tega lotim »le« dvakrat na teden. In za to sem mu neizmerno hvaležna.