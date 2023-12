»Kaj je, oči, a bo ChatGPT pomagal?« me je izzval mladi rod, ko sem bolščal v prazen wordov dokument na ekranu, da bi že pritisnil prvo črko pričujoče zadnje kolumne v iztekajočem se letu. Madonca, saj res, zakaj pa ne, navsezadnje vsi govorijo samo še o tem programu umetne inteligence. Eni se ga otepajo ko hudič križa, drugi ga ne morejo prehvaliti. Prihrani mi ure guglanja, mi je zaupal bratranec in priznal, da je zadnje vabilo na srečanje naše žlahte spisala prav njegova nova tajnica, imenovana ChatGPT.

Pa poskusimo. Ob koncu leta smo in spet izbiramo naj osebnosti in tudi besede, ki so nas najbolj zaznamovale. V nabiralnik ChatGPT sem vpisal tri moje favoritinje s seznama za besedo leta 2023: ujma, nutrija, draginja.

Ujmo je obdelal politično korektno in skoraj sočutno. Skoraj podpišem. »Te tragedije so nas spomnile na krhkost našega planeta in pomen trajnostnih pristopov k ohranjanju okolja. Hkrati pa so nas združile v prizadevanju za obnovo prizadetih območij in zaščito naravnega ravnovesja,« mi je ChatGPT med drugim prišepnil že par sekund potem ko sem vstavil vprašanje, kaj povedati ob koncu leta 2023, ki so ga zaznamovale ujme.

Ena od opaznih značilnosti letošnjega leta je bila vsekakor rastoča priljubljenost draginj.

O nutriji je bil bolj faktografski, iz spletnih nanosov je hipoma nagrabil tole: »Nutrije so srednje velike glodalke, ki so domorodne v Severni Ameriki. Spadajo v družino podgane in so sorodne podganam, mišem in bobrom ...« In nato nanizal še kup podatkov. Tudi to bi šlo. Če odmislimo slovnične napake.

In kaj ChatGPT poreče o moji glavni favoritinji za besedo leta, draginji? No, tu se mu je pa zalomilo, tole mi je namreč navrgel: »Ena od opaznih značilnosti letošnjega leta je bila vsekakor rastoča priljubljenost draginj, tako kot nenadoma pridobljena popularnost teh bitij ni le vzbudila zanimanje, ampak je prinesla tudi nekaj pozitivnosti in zabave v naše življenje. Njihova prisotnost je bila nekakšen opomin, da je svet poln nenavadnih in čudovitih stvari, ki nas lahko povežejo in nasmejijo.«

Sem se nasmejal, ja, čeprav mi ni do smeha, ko plačam kilo svinjske mrežne pečenke 12 evrov in kilo mešanega kruha 4,69 (iz košarice katerega planeta je kila belega za 0,19 centa, ne vem). No, ChatGPT draginje očitno še ni vzel. Ni bil na terenu. Res pa mi je v naročenem govoru za konec leta celo voščil »Želim vam srečno novo leto. Hvala«. Lepo. Umetno. Iskreno je pa tole, moje: srečnega pa zdravega.