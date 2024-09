Komentar Dušana Malovrha: Moj prijatelj Svit

Svit jih je letos dopolnil šele 15, ampak kljub velikanski razliki v letih sva se ujela in postala dobra prijatelja. Dopisna. Pred dnevi se mi je spet oglasil, po dveh letih mi je napisal novo pismo. Pravo pismo, iz papirja, v kuverti, ki jo je dostavil pismonoša. Svit dobro ve, kako hitro lahko človek v gomili e-smetja spregleda pomembno elektronsko sporočilo.

In Svitovo pismo je pomembno: gre za vabilo k sodelovanju v preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske med 50. in 74. letom starosti, in to vsaki vsaki leti. Če se ne odzoveš na pismo prvič, ti ga Svit čez kak teden pošlje še enkrat. Neverjetno vztrajno v dobi površne in površinske komunikacije. Ter otepanja vsakršne odgovornosti.

Svit je pravi čudež v časih, ko se sesuvajo temeljni družbeni sistemi, vrednote in že dosežene pravice, ko več kot sto tisoč Slovencev in Slovenk plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje, pa nima več osebnega zdravnika, ko zaradi pomanjkanja kadrov ukinjajo pediatrične ambulante. Ko celo šolski avtobusi ne pobirajo več šolarjev (?!), če omenimo le še najnovejšo šlamastiko državnih, občinskih in šolskih oblastnikov ter načrtovalcev, ki bodisi nimajo osnovnega pojma, kako se stvarem streže, ali pa so brezbrižni do konca. V taki nespodbudni klimi pa zahteven in kompleksen program Svit ne le da kljubuje razmeram, temveč deluje kot dobro namazan stroj.

Ne vem, komu se moram poleg izvajalcev programa (pod okriljem Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje) še zahvaliti za brezplačen laboratorijski pregled blata, ki zagotovo ni poceni. Morda kakemu megadonatorju, denimo desničarju Musku ali levičarskemu Sorosu, dobrodelnemu norveškemu ali arabskemu skladu? No, saj v bistvu niti ni važno, pomembno je to: program Svit v Sloveniji na leto reši 200 življenj, saj kar 70 % omenjene bolezni odkrije v zgodnji fazi, ko onkološko zdravljenje ni potrebno.

Ko vas bo torej Svit pozdravil s pismom, le sprejmite ponujeno roko. Podelajte se na papir, ki vam ga bo poslal. Jaz sem se že štirikrat. Na svidenje, Svit. Upam, da bova še dolgo prijatelja. Samo dopisna, seveda.