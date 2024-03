Komentar Dušana Malovrha: Bunda

Lansko leto je bilo na planetu Zemlja najtopleje v zgodovini (meritev) in pravkar se je končala najbolj mila zima. Najslabša, odkar pomnim. Najslabša zima zame pomeni premalo (beri: nič) snega v bližnji okolici ter previsoke temperature zraka. Bog nam pomagaj, če je zdaj polarni mraz že takrat, ko je par dni minus tri. Če lahko pozimi obujem špagarce in se v njih počutim gorko kot nekoč v skibuckah, pogreznjen v pol metra sveže zapadlega snega.

Potem ko smo tudi v letošnji zimi nasankali, se pravi, da se nismo nasmučali, nakepali, nadrsali itd., je čas za stoletno spomladansko čiščenje. Poslovil se bom od puhovk, predebelih, podloženih jaken, adijo prevroči volneni puloverji, ki jih nisem oblekel že kdovekoliko sezon. Ohranil bom pulover s snežinko v norveškem vzorcu, v spomin na mamo, ki mi ga je spletla, in čase, ki bodo čedalje bolj davni.

Od dinozavrov moje garderobe bom obdržal še bundo strupenozelene barve, čeprav je že več let zabasana pod vrhom omare. Če bi jo hotel prodati, bi lahko brez slabe vesti napisal, da je kot nova. Saj je pa tudi res nisem nosil več ko desetkrat. Na enem večernem sankanju v Gozdu - Martuljku, denimo, na nekaj sprehodih iz Planice v Tamar in po kakšnem kidanju snega sem se, ves preznojen, odel z njo. Za te zime je postala preprosto prevroča.

Od dinozavrov moje garderobe bom obdržal oblačilo strupenozelene barve.

Morda bi se spodobilo, da bi zeleno Adidasovo bundo s sivim napisom Slovenija na hrbtu oblekel še v teh dneh, ko se v dolini pod Poncami poslavlja slovenski zlati orel Peter Prevc. Zaradi njega sem jo namreč po sezoni 2016, ko je osvojil veliki kristalni globus, tudi kupil.

Ob doskoku v iztek skakalne kariere zdaj šampion pri 31 letih predaja kristalno štafeto za zmago v skupni razvrstitvi svetovnega pokala 12 let mlajši sestri Niki Prevc. Če bo dovolj uspešna in vztrajna in bo skakala tako dolgo kot njen brat vzornik, se prav lahko zgodi, da bo nekoč tudi ona predala štafeto Prevcu, nečaku, na primer. Petrov starejši sinko ima že pet let …

Prevci bodo lahko še dolgo skakali, vprašanje pa je, ali še na snegu. Morda bo čez deset let tudi globalno segreta Planica le še na – plastiki.