France Prešeren si v svojem življenju niti v sanjah ni mogel predstavljati, da bo nekoč razglašen za največjega slovenskega pesnika, da bo natanko 140 let po njegovi smrti Zdravljica postala državna, takrat še republiška himna, da bo dan njegove smrti dela prost praznik in da bodo po njem ob kulturnoumetniških društvih in domovih, ulicah, trgih ter osnovnih šolah poimenovane nagrade za največje umetniške dosežke. Smo pa letos večinoma vsi 8. februarja vsaj poslušali Zdravljico, vsa čast našim zlatim skakalkam in skakalcem. V osnovni šoli vseh dimenzij njegovega ustvarjanja seveda še nismo r...