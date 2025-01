Komentar Bojana Budje: Policija, s. p.

Sprva sem novico, četudi smo šele sredi januarja, vzel kot duhovito prvoaprilsko potegavščino. A po drugem klicu in zagotovilu o vsaj nekajstoodstotni verodostojnosti povedanega sem vendarle zagrizel. In glej ga, zlomka!

Informacija, da je za novega šefa slovenske policije – četudi zaenkrat zgolj v vedejevski uniformi – predlagan zdajšnji direktor uprave kriminalistične policije Damjan Petrič, ki premore tudi prostočasno dopolnilno dejavnost negovanja nohtov, se je izkazala za docela resnično. Petrič torej ni docela navaden policist, je tudi espejevec, ki mu je delodajalec, torej notranje ministrstvo, omogočil nekaj dodatnega cvenka. Tudi v podobi spletne trgovine, prek katere prodaja svojo lepotilno kozmetiko.

Presenečen sem. Doslej policistov nisem maral preveč. Ker nam noč in dan gledajo pod prste. Ker so Zakon. Z razlogom pisano z veliko začetnico. Ker se vselej pojavijo, ko jih ne potrebujemo, in skoroda nikoli, ko jih zares potrebujemo. Ker je bilo na njihov račun spisanih neskončno šal in vicev, ki so se nam za nameček zdeli docela resnični.

Denimo ta o policaju, ki se je pred ponosnim komandirjem hvalil z osvojitvijo bronaste medalje na policijski matematični olimpijadi, rekoč, da je na vprašanje, koliko je 4 krat 8, odgovoril 35. Ali pa o dveh policistih, ki sta med dolgočasnim patruljiranjem učeno razglabljala, kako je življenje na Marksu zgolj hipotenuza. Sedaj bo bistveno drugače. Podrejenim modrim uniformam bo za zgled prvi med njimi, ki premore tudi uradni status poslovneža. Halo?!

Kdor koli si bo roke umazal s kakim grešnim idejanjem, bo imel možnost, da jih še isti dan očedi.

Ki je torej razgledan in pozna vse pasti uspešnega poslovanja. Ve, kako delati v negotovih razmerah, kako kovati dobiček, kako stoodstotno izpolnjevati zastavljene plane, kako pravočasno ukrepati. Podjetniška žilica prvega policaja bo zagotovo nad morebitnimi poskusi vplivanja kogar koli, zlasti politike, njegova primarna skrb bo polnjenje policijskega in posledično državnega proračuna. Rahlo me ob tem skrbi le, kako bo z našo varnostjo. Nekako je ne znam povezati z dopolnilno dejavnostjo nege rok in nohtov ter prodajo kozmetike.

Ali pač. Vsaj delno. Kdor koli si bo roke umazal s kakim grešnim in protizakonitim dejanjem, bo imel možnost, da jih po potrebi še isti dan očedi. Treba bo le vpisati spletni naslov www.negaroknohtov.si ali za nasvet in termin pisati na info@negaroknohtov.si.