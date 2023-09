Komentar Bojana Budje: Mokra kultura

Čast ali sramota, Slovenci veljamo za narod pijancev, poraba čistega alkohola na prebivalca nas uvršča v sam svetovni vrh. Aufbiks! In če je eujevsko povprečje komaj nekaj čez 10 litrov vsakoletnega zaužitega čistega alkohola na sleherno glavo, starejšo od 15 let, je pod Alpami ta številka znatno višja. Ustavi se šele pri 10,62 litra. Slovenija, dežela mokre kulture, na zdravje!

Prehudo poenostavljeno bi bilo zdaj udariti po vseh pretirano žejnih. Vsak zakaj ima pač tudi svoj zato. Črno na belem stoji, da je največ alkoholizma med socialno najšibkejšimi in – pozor! – med mladimi. Za obubožane nekako vemo, da kozarce praznijo, ker utapljajo svojo bedo in nemoč. Ter še kaj. Da bo slika popolnejša, visoki rejting slovenske pijanosti pa dodatno razumljivejši, dodajmo, da po alkoholu dokazano več in večkrat segajo oni, ki morajo delati več. Katerih delovnik ni zgolj osemurni. Pa četudi na črno. Pijanstvo je torej državni problem. Ustvarile so ga oblasti, ki so ustvarile tudi reveže. Po načelu, da je tudi pijani volivec koristen volivec.

Slovenci veljamo za narod pijancev, poraba čistega alkohola na prebivalca nas uvršča v sam svetovni vrh.

Kaj pa mladi? Ti lokajo na polno. Te dni smo izvedeli, da si je z alkoholom bolj ali manj na ti 15 odstotkov 11-letnikov, 40 odstotkov 13-letnikov, 71 odstotkov 15-letnikov in 86 odstotkov 17-letnikov. Halo!? Mar mladoletnim dostop do alkohola ni omejen? Kaj omejen, prepovedan! Očitno ne. Ker je denar še naprej sveta vladar. Trgovci in gostinci v mulariji vidijo zaslužek, kar je potrdila tudi raziskava, imenovana Skriti nakupi prodaje alkohola mladoletnim osebam. In ker tržni inšpektorat ugotavlja, da se prodaja in oglaševanje omamnih tekočin vse bolj selita na spletna in družbena omrežja, so nadzor opravili še tam. Rezultat? Nihče od desetih trgovcev ali pogodbenih dostavljavcev, vključno z državno vsemogočno Pošto Slovenije, ni od mladoletne osebe, ki je prevzela alkohol na domu, zahteval osebnega dokumenta za preverjanje starosti.

Dokaz, kako tesna zaveznika sta alko in denar. Drug brez drugega ne moreta. Pijemo, ko ga imamo, in pijemo, ker ga nimamo. Pijani se tudi lažje tolažimo. Bi kdo rekel, še zmeraj bolje pijan kot drogiran. Profesorji s slovitega Harvarda so šli še dlje z odkritim namigom o sproščenem odnosu do alkohola. Saj da je celo čezmerno nacejanje bolj zdravo od popolne abstinence. Ker nas alko menda brani tako demence kot srčnih obolenj. Sem v letih, ko je že skrajni čas, da to tudi preverim. Za zdravje.