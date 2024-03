Komentar Bojana Budje: 366 dni

Predvčerajšnjim je kolega Lovro na tem mestu pisal o smolčkih, o tistih, ki so jim mame, očetje in usoda namenili rojstvo na 29. februarja dan, posledično jim torej tiste prave rojstnodnevne zabave pripadajo le na vsaka štiri leta. A vsi ti in taki – v Sloveniji jih živi nekaj več kot 1300 – so le kolateralna škoda dogodka, ki mu pravimo prestopno leto. Letošnje bo torej imelo 366 dni. Zato, da se koledarsko leto ves čas ujema z letnimi časi. Zemlja pač potrebuje za svojo pot po orbiti okoli Sonca natanko 365,2422 dneva, kar bi brez februarskega dodatka na vsaka štiri leta pomenilo postopno zamikanje letnih časov. Znalo bi se zgoditi, da bi trgatve sčasoma imeli okoli novega leta ali kasneje.

Prestopna leta so torej nekaj nenaravnega. Popravek, ki ga je izumil človek. Zato tudi posebna. Letošnje ne bo izjema. Včeraj smo stopili v meteorološko pomlad, ki sledi nadpovprečno topli zimi. Zna biti, da bo najtoplejša v zgodovini meritev, če to ne, pa bo zanesljivo med tremi zmagovalnimi. Podobno posebno naj bi bilo poletje, temperature nadpovprečno visoke. Nič čudnega, da na nevsakdanjosti prestopnih let, tudi letošnjega, opozarjajo raznorazni ezoteriki, astrologi, numerologi, vedeževalke, jasnovidke ter kar je še poduhovljenih čarovnic in čarovnikov po svetu.

Za Rusijo denimo napovedujejo povečano smrtnost, nekaj zavoljo izjemno slabega vremena, nekaj zaradi vojne. Tajvanci recimo verjamejo, da ta čas prinaša povečano umrljivost staršev; ubrani jih lahko le poročena hčerka, ki se mora do pomladi vrniti domov in s seboj prinesti rezance s prašičjimi parklji. Svojo še čakam. V mnogoterih državah širom zemeljske oble pa denimo velja, da se v tem letu nikakor ne smemo poročiti, sklepati drugih resnih zvez in zavez niti začeti novega posla. Nadvse priročen izgovor za mnoge, tudi v politiki.

Sosedje Italijani so še dodatno prestrašeni, saj jim zvezde menda kažejo, da je prestopno leto mračno leto, še bolj zlovešča pa je napoved, da so na prestopno leto vse partnerice nepredvidljive. Slovencem so zaenkrat v tem letu napovedane vremenske posebnosti. A vreme je že nekaj časa naša usoda. In pregovor, da se lepega vremena in sitega trebuha človek naveliča, v deželici pod Alpami že dolgo ne drži več.

Me pa zanima, ali bo držala napoved, ki jo pošiljajo Škoti; da namreč prestopno leto ni dobro za ovce. Kar bi nas Slovence znalo še dodatno udariti.