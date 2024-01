Komentar Aleksandra Brudarja: Pijane voznike s cest

Širša podpora javnosti in politike, ne pa število nesreč, ki jih povzročijo pijani vozniki, bo očitno v naslednjih letih odločilna pri tem, kdaj bo od vsakega voznika tudi zakonodaja zahtevala, da za volan sede ob niti kančku popitega alkohola. Z ministrstva za infrastrukturo, ključnega pripravljalca in predlagatelja konec lanskega leta sprejete resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za naslednjih sedem let, smo seveda pričakovali bolj natančen odgovor, kdaj si lahko tudi na tem področju obetamo zakonske spremembe.

Še posebno zato, ker so še sami v resolucijo zapisali, da je alkohol, glede na zbrane podatke v zadnjem desetletju, povezan z najhujšimi prometnimi nesrečami. V povprečju je tako kar tretjina smrtnih nesreč posledica alkoholiziranosti. Pa tudi da je povprečna stopnja alkoholiziranosti povzročiteljev prometnih nesreč 1,4 promila in da približno deset odstotkov prometnih nesreč povzročijo alkoholizirani udeleženci v prometu.

Zakaj bi torej čakali na širšo podporo javnosti in politike?! Z vsakim dodatnim dnem odlašanja pri spremembi zakonodaje po nepotrebnem izgubljamo človeška življenja. Ne nazadnje, kot je izpostavljeno še na samem začetku resolucije, je bilo med letoma 2013 in 2022 zaradi smrti v prometnih nesrečah prizadetih kar 1057 družin.

In kar je še najbolj žalostno. V zadnjih sedmih letih, kot kažeta kazalnika deleža prometnih nezgod, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, se je zavedanje na ravni Slovenije o tem, kako nevarno je »pod gasom« sesti za volan, izboljšalo le za malenkost. Iz lanske objave NIJZ izhaja, da je bil ta delež 8,5-odstoten oziroma za le 0,2-odstotni točki nižji kot v objavi NIJZ v letu 2016.

Pred vsemi tistimi, ki skrbijo za varnost na slovenskih cestah, je, kar se tiče umika alkoholiziranih voznikov s cest, še veliko dela. V Sloveniji, kjer vlada mokra kultura oziroma kjer je pitje alkohola še vedno splošno sprejeto, bo v prihodnje očitno treba poseben poudarek nameniti tudi mladim. Največji delež najhujših prometnih nesreč pod vplivom alkohola, v katerih se ugotavljajo smrtne žrtve in huje poškodovani, povzročijo vozniki v starostni skupini od 25 do 34 let. Sledita skupini od 35 do 44 let in od 18 do 24 let, nato pa deleži nekoliko upadejo. In tudi to piše v lani sprejeti resoluciji. Torej, zakaj še čakamo?!